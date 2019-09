Nem kell a nézőknek a zsinórtangás párkeresés

Ha csak a táblázatokból és a számokból vonunk le messzemenő következtetéseket a két nagy kertévé főműsoridős nézettségét illetően, arra juthatnánk, hogy a lineáris tévézés (akkor nézi, amikor a tévében adják) a látványosan tovább erodálódó nézőszám mellett 2019 őszén is azokat az arányokat hozza, mint 2018 őszén, azaz az RTL veri a TV2-t a kereskedelmi korcsoportban, nincs itt semmi látnivaló, tessék nyugodtan továbbhaladni.

Ez elég nagy hiba lenne.

Kezdjük két héttel korábbról, amikor is elindult az ősz. Az augusztus 26.- szeptember 1. közötti hét volt az első olyan teljes hét, amikor az RTL és a TV2 is elővezetett pár új műsort, és visszahozott már bevált kontentot (bár az RTL egy huszárvágással augusztus 21-től már csatába küldte a Drága örökösöket). Az első hét, ha csak a számokat nézzük, semmi különös meglepetést nem tartogatott, az RTL hétből öt estét nyert meg 18-49-ben, a tíz legnézettebb műsorból hetet ők adtak (a TV2 kettőt, az M4 Sport egyet), viszont a csatornacsoportok csatájában alulmaradtak az egész napot és a főműsoridőt is tekintve 23,4% vs 21,5% és 25,9% vs 26,7%).

Ami még érdekes lehet, hogy 2015-ben az első ötvenbe kerüléshez 18-49-ben 133 ezer néző kellett (idén 95 ezer már elég volt, 18-49-ről beszélünk) úgy, hogy akkor sem volt szignifikánsabban kevesebb magyar nyelvű adó a kínálatban, ráadásul nem volt még itthon se Netflix, se Amazon Video, csak HBO GO, az is csak a kábeltévés előfizetőknek. Az RTL a Most nevű online szolgáltatásuk átalakításával megy a trend után, és igyekszik megfogni az egyelőre nem túl értékes, a reklámozóknak nehezen eladható online nézőket, és jön hamarosan az RTL Most+ is,

a TV2 viszont látványosan nem foglalkozik az online tévézéssel, mintha nem is igazán hinnének benne. Vagy csak készülnek valamire.

Visszatérve a konkrét nézettségre, a 35. héten a TV2 az Ázsia Expressz második évadával intézte el az este 7 és 9 óra közötti sávot, azaz a Fókusz és a Drága örökösök ellen ment - felemás sikerrel. Az első két napot nyerték, majd a következő kettőt elbukták, pénteken pedig hangyafasznyival verték a Fókuszt, és kaptak ki a Drága örökösöktől. Aztán a TV2 húzott egy nagyon okosat, és vasárnap estére betett egy összefoglaló-különkiadás műsort, amivel meglepetésre az egész estét megnyerték, pedig ide a rozsdás bökőt, hogy a cél csak a Love Island indulásának kinyírása volt, amit egyébként teljesítettek is, de erről mindjárt, bővebben. A műsor már az első héten beállt arra a 15 százalék körül átlagnézettségre, amit nem feltétlenül tetováltatnék magamra, de nem is kell szégyenkezni miatta. A Drága örökösök 17 százalékos hetet zárt átlagban, panaszra nem volt ok ott sem.

És jött az első őszi hétvége, amikor is a TV2 elővezette a Sztárban sztár leszek! című showműsornak hazudott tehetségkutatót, ami nagyjából 19:00 és 21:00 óra között került adásba, és hozott 18-49-ben 15,3-as közönségarányt, ami a franchise eddigi legrosszabb eredményének tűnik. Az RTL vele szemben a Házasodna a gazdát küldte ringbe este 7 és 8 között, a 16,7 százalékos közönségarány ahhoz elég volt, hogy nyerjenek is vele (az első óra átlaga 13% alatt volt). A Sztárban sztár másik ellenfele 8 és 9 között a Jófiúk című új sorozat első része volt, a maga 15,3-as közönségarányával viszont kikapott a zenés műsor második felétől, ami 17,4-es átlaggal ment. Utána érkezett meg az Ázsia expressz különkiadása és 17,4 százalékos közönségarányával agyonvágta a Love islandet, aminek első két félórája 12,2 és 12,1 volt, majd a végére 8,3 százalékra esett vissza, ami egy naponta jelentkező reality első adásánál nem túl jó ómen.

Jött a 36. hét, azaz a múlt hét, amikor már az RTL is az őszi műsorrendben dolgozott végig. A top 10-be a TV2 négy adással került be, az RTL hattal, a listavezető továbbra is A mi kis falunk, a Love Island legjobb helyezése viszont csak egy 20. hely, ami elég kínos. A hétköznapi bontást nézve az figyelhető meg, hogy az Ázsia Expressz mindössze egyszer, csütörtökön tudta verni a Fókuszt, a Drága örökösöket egyszer sem. Az RTL új műsorrendjében a Barátok közt délutáni kiadása 17:00-től jelentkezve nyerte sávját hétfőtől szerdáig, csütörtökön már kikapott az Anya című török sorozattól, pénteken pedig 6,7 százalékos, rémes közönségarányt tudott csak - magával rántva a Híradót, ami a héten akkor kapott ki először és utoljára a Tényektől.

Az esti Barátok közt (22:30-tól) sem hoz jobban, csütörtökön 4,6%-os közönségaránya volt, amire a totál szívás a legmegfelelőbb kifejezés.

Kilenctől a Love Island megy az RTL-en, a csatorna Éden hotel-szerű társkeresős-összeköltözős reality műsora, Ciprusi helyszínről, csillió forintból, de teljesen elhibázott időpontban. A magyar néző utoljára ezen a csatornán a Való Világot látta ebből a műfajból, és az sem ma volt (a VV az RTL II-re költözött pár éve), és egyszerűen elszokott az ilyen tartalomtól, amit a műsor közönségaránya is mutat: a legalacsonyabb közönségarányt hétköznap a csütörtöki adás hozta 9,9%-kal, a legmagasabbat a szerdai 13,5%-kal. Ez egy ilyen drága produkció esetében alacsony, simán bukásnak nevezhető szám, úgy meg pláne, hogy az ellene betolt TV2-s produkció, a Kapd el ha tudsz!, 10% körüli számokat hozott végig. (Igaz, hogy ezzel bukott az RTL-lel szemben, de a két műsor büdzséje sem összevethető.)

A hétvége megint furcsa volt, szombaton persze tarolt A mi kis falunk, és adott egy virtuális lökést az utána kezdődő Love Islandnek, hiszen 26,9 százalékos második félórával és 350 000 nézővel (18-49) adta át a stafétát, de hiába. Az első félóra 14,4%-ra zuhant vissza,a vége 9,7% százalék lett, miközben a TV2-n a bikicsunáj kört toló Sztárban sztár leszek! 14,9-et hozott, ami önmagában bukás, de a sávját simán nyerte. Vasárnap a TV2 még egy Sztárban sztárt adott, és állandósította az Ázsia Expressz vasárnapi összefoglaló adását. Vittek is mindent: 22,3 volt a zenés műsor közönségaránya, 15,2% az utazós reality száma.

Az RTL mindhárom vasárnapi műsora szívott, a Házasodna a gazda 14,5%-al volt a legjobb, a Jófiúk 13,5 százaléka csalódás, a Love Island 7,5%-a kiábrándító.

A csatornacsoportok versenyében a TV2 az egész napot és a főműsort tekintve is verte vetélytársát (24,2% vs 21,4% és 27% vs 26,2%), de a két főadó különversenyében a RTL öt estét nyert meg, átlagosan 13,4 százalékos közönségaránnyal (TV2: 12,7).