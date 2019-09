Vegán fűzőműsort indít Steiner Kristóf a YouTube-on

Steiner Kristóf 11 éve vezetett utoljára tévéműsort, ennek a hosszú szünetnek lesz most vége a Kristóf’s Kitchen in The Studios című műsorral, ami egy kicsit más lesz, mint a megszokott konyhás műsorok. Ebben is főznek, ráadásul többen is, de ez még nem a truváj része, sőt az sem, hogy totálisan vegán ételeket főznek, az viszont igen, hogy a végtermék, és most nem az ételről beszélek, hanem a műsorról, inkább olyan, mint amikor három-négy haver összeül és főznek valamit, közben dumálnak. Steiner Kristóf mellett állandó vendég a párja, Nimród Dagan, aki afféle sous chefként segít a műsorban. Steiner a Viva tévén vezetett utoljára műsort, de azt mondja, olyan ez, mint a biciklizés.

Mintha alig telt volna el idő az akkori élő adások és az új műsor felvétele között. Mindig arról szólt az életem, hogy megmutattam másoknak, mi mindennel foglalkozom. Volt, amikor tévén, színházon vagy az újságokon keresztül történt mindez, az utóbbi 5-6 évben pedig a konyhában teljesedett ki. Én mindig történeteket mesélek, egyszerűen mások a helyszínek és az eszközök.

A műsor ötletével februárban keresték meg, de a hazai médiapiacot ismerve picit ódzkodott a dologtól, szerinte elég nehezen összeegyeztethető a médiában látható produktum és a lélek. Az döntött végül, hogy szabad teret és kezet kapott, belakta a modellkonyhát, és természetesnek érezte az ott eltöltött időt. „Leállások és átállások nélkül, másfél óra alatt, real time vettünk fel minden egyes epizódot, amit nagyjából félórában láthatnak majd a nézők.”

A műsorba meghívott vendégekkel Steiner nem beszélgetett felvétel előtt, nem is nagyon találkoztak, hogy a kamerák előtt hitelesebbek legyenek a reakciók. „Volt köztük, akit már régóta ismertem, és volt, akivel bár még nem találkoztam, de régóta kíváncsi voltam rá, vagy épp neki volt sztorija velem. Hogy mindez kamera előtt történt, különlegessé tette a vendégek jelenlétét, aki megnéz egy-egy epizódot, úgy hiszem, megérti, hogy miért mutat ez az egész túl azon, hogy minden műsorba kell egy sztárvendég.”

A Kristóf’s Kitchen in The Studios a BrandWood Kft. gyártó cég második saját formátuma; ők csinálták az RTL Klubra a Pacsi! című kutyás, örökbefogadást népszerűsítő műsort 2018 tavaszán. Az új vegán gasztroműsor producere és főszerkesztője H. Horváth Ádám, a kreatív producer Molnár Karesz, az első évad nyolc epizódját augusztusban forgatták a Brody Studiosban.

Az első epizód Sári Évivel és Balázs Andival október 1-jétől érhető el a Kristóf’s Kitchen YouTube-csatornán.