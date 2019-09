A Trónok harca helyett egy kis brit sorozatról szólt az Emmy-gála

Két díjat kapott meg csak az HBO büszkesége a hajnalban rendezett gálán, (igaz, az egyik a legjobb drámai sorozaté volt) így a kreatív díjakkal együtt számolt 12 szobrával nem sikerült utolérnie a John Adams című minisorozatot, ami 2008-ban 13 díjjal olyan rekordot állított be, amit egy ideig nemigen dönt már meg senki, ennyi díjat egy évben ugyanaz a sorozat még nem kapott. A Trónok harca így is rekordnak számító, 59 Emmy-díjjal zárta a karrierjét. Az est nagy nyertese a Fleabag című brit komédia volt a maga négy szobrával, aminek a nyomába nem ért senki.

Az HBO és a Netflix külön versenyében idén megint az HBO végzett előrébb, összesen 34 szobrot vihettek haza a streamingkirály Netflix 27 díjával szemben. A műsorvezető nélküli, de narrációval támogatott gáláról a narrátor egy ponton azt mondta, hogy tulajdonképpen a 14.99 dolláros havidíjú HBO Max és a 12.99 dollárba kerülő Netflix párbajáról van szó, pedig ennél sokkal többről árulkodik a kategórianyertesek névsora: arról, hogy a díjátadók szempontjából a nem előfizetéses kábeltévék (4 díj összesen) és a hagyományos kereskedelmi tévék (2 díj a Saturday Night Live-nak) megszűntek létezni. A fragmentált piac pedig még tovább fog az idén és jövőre beinduló streamingszolgáltatókkal - az Emmy-t pedig sürgősen át kellene alakítani a megváltozott fogyasztói szokások reflektálására.

A Trónok harca legjobb drámai sorozat-díjával lehet vitázni, de minek, ez a nyolc évnek szólt és nem egy évadnak. Peter Dinklage negyedik Emmy-díját kapta Tyrion Lanniser megformálásáért, ami rekord, a beszédében azt mondta, hálás, hogy egy olyan csodálatos, toleráns közösség tagja lehet színészként, ami négyszer is díjazta, másutt színpadra sem engednék. "Tíz éve ezekkel a kibaszott jó arcokkal... azonnal kezdeném újra, ha lehetne. Már vége, azt mondok amit akarok." Szintén negyedik díját nyerte Tony Shaloub a vígjátékok legjobb férfi mellékszereplője kategóriában a The Marvelous Mrs Maiselért (duplázott, tavaly is ő nyert), és ha már itt tartunk, a kategória színésznő nyertesét is az Amazon sorozata adta Alex Borstein személyében.

A Fleabag, Phoebe Waller-Bridge sorozata lett a legjobb komédia, és megkapták a legjobb forgatókönyv és rendezés díját is a komédiák között, az író-színésznő pedig a legjobb főszereplőnek járó Emmyt is hazavihette, amit úgy kommentált, hogy "Jézusom, ne már! A színészkedés rohadt fájdalmas dolog." A Fleabag mellesleg az a sorozat, amit mindenkinek megmutatnék, aki nem érti, miért mondják az angolokra, hogy furcsák. Phoebe Waller-Bridge két évadot megélt sorozata egyszerre cinikus, vicces, szívbemarkoló és magával ragadó, a szereplői mind jól definiálhatóan egyedi karakterek, akik senkire nem hasonlítanak, és akikkel szívesen tölt el az ember heti félórát a tévé előtt, de soha nem ülne le vacsorázni.

A Csernobil három díjat nyert, és összesen, a kreatív Emmykkel együtt tízzel zárt, nagy szívfájdalom lehet viszont, hogy színészi díj nem jutott nekik (rendezés, forgatókönyv, legjobb minisorozat viszont igen), a limitált sorozatok színészdíjain Patricia Arquette (The Act), Ben Whishaw (A Very English Scandal), Jharel Jerome (When They See Us) és Michelle Williams (Fosse/Verdon) osztoztak nagy meglepetésre. És ha már meglepetések: a legjobb drámai színésznő a Megszállotta viadala újonca, Jodie Comer lett, a legjobb női mellékszereplő Julia Gardner (Ozark), a legjobb férfi főszereplő (dráma) pedig Billy Porte a Póz című FX-sorozatért. Kellemes meglepetés volt az inkább színészként ismert Jason Bateman rendezői díja az Ozark egyik epizódjáért a drámai kategóriában.

8 Galéria: Emmy-gála 2019 Fotó: Steve Granitz / Getty Images Hungary

Maga a gála elég összecsapottnak tűnt műsorvezető nélkül, valahogy nem volt semmi, ami összefogta volna. És máris megvan az első hiszti is: az internet népe felháborodott, mert a Trónok harcát elbúcsúztató montázsban a sorozat utolsó évadának MINDEN fordulatét lelőtték, és ez a streaming és az "akkor tévézek, amikor akarok" hozzáállás korában megbocsájthatatlan bűnnek számít.

A fontosabb kategóriák nyertesei (a teljes lista itt):

Dráma

Trónok harca

Komédia

Fleabag

Limitált sorozat

Csernobil

Tévéfilm

Black Mirror: Bandersnatch

Férfi főszereplő (dráma)

Billy Porter, Póz

Női főszereplő (dráma)

Jody Comer, Megszállottak viadala

Férfi főszereplő (komédia)

Bill Hader, Barry

Női főszereplő (komédia)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Férfi mellékszereplő (dráma)

Peter Dinklage, Trónok harca

8 Peter Dinklage Galéria: Emmy-gála 2019 (Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary)

Női mellékszereplő (dráma)

Julia Garner, Ozark

Férfi mellékszereplő (komédia)

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Női mellékszereplő (komédia)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Férfi főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Jharrel Jerome, When They See Us

Női főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Férfi mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Női mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Patricia Arquette, The Act

Talkshow