A Drive rendezője az HBO-ra gyárt zsaruhorrort

Sorozatot készít az 1988-as Mániákus zsaru című filmből és folytatásaiból Nicolas Winding Refn, a Drive és a Neon Démon rendezője. A Variety írja, hogy a dán rendező a Canal Plus és az HBO koprodukciójában gyártja majd a halálból visszatérő gyilkos zsaru történetéről szóló sorozatot. Refn showrunnerként és rendezőként vesz részt a projektben John Hyams mellett.

A bejelentés szerint afféle antológiasorozatra érdemes számítani, vagyis az epizódok egy-egy Los Angeles-i bűnöző vagy éppen rendőr szemszögén keresztül mutatják be, milyen az, amikor egy egész város retteg egy egyenruhás gyilkostól. Refn azt is elmondta, hogy a sorozat hamisítatlan akcióhorror lesz, amely civilizációnk lassú bukására is reflektálni fog.

Az eredeti Mániákus zsaruból visszatér William Lustig, a trilógia rendezője producerként, de arról egyelőre nincs hír, hogy más is felbukkanna a korábbi stábból, mint például Bruce Campbell horrorlegenda.