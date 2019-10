Még egy műsor, amiben kukkolni tudunk, csak most celebeket

Visszatért az RTL Klubra a Nyerő Páros, ami a csatornán korábban, már a 2016-os első évadnál is sikeresnek számított. Az elismert, vagy legalábbis celebeknek számító párokat próbára tevő műsor idén kezdte harmadik évadát, az pedig már a hétfői első adás alapján elmondható, hogyha másnak nem is, egy sokadik reality-s, celebes műsornak elmegy.

Luxusvilla, feladatok, sírás és dráma

A műsor naponta jelentkezik a Love Island helyén, este 9 óra 5 perckor. Az elmúlt évadokhoz képest a Nyerő Páros felépítésében nem változott, a műsorvezető ugyanúgy Sebestyén Balázs, a sztori alapját pedig ugyanúgy az összeköltözés-feladatmegoldás-kiszavazás szentháromsága adja. Az első adásban minden páros 400 ezer forinttal indul, illetve ebben a részben költöznek be a párok a közös nagy és medencés villába, ahol játékuk végéig lakni fognak - pontosabban az a négy páros, aki az elején megnyeri a villa szobáit, ők bentre pakolnak, míg a többiek ugyanúgy a villa területén, de sátorban fognak aludni. Amint a beköltözés megtörtént, a játék a továbbiakban háromféleképpen folytatódik:

Vannak a luxusvillában játszódó jelenetek, ahol a párok a reality-khez hasonlóan veszekednek, buliznak, csavaros összeesküvéseket és stratégiákat eszelnek ki.

Néha az úgynevezett kőbányában különböző feladatokban vesznek részt, hol külön-külön, hol egy párként birkóznak meg a kihívással. A csavar pedig az, hogy a náluk lévő keretből a feladatok előtt valamennyi pénzt feltesznek a győzelemre, ha nyernek, megduplázzák, ha veszítenek, elbukják.

Emellett bizonyos időközönként leülnek a villában, ahol a pénzügyileg legrosszabbul álló, valamint a közös feladatban legrosszabbul teljesítő két pár közül az egyiket szavazással hazaküldik. A játék végén értelemszerűen az a páros lesz a nagybetűs Nyerő Páros, amelyik végig bent tud maradni.

A harmadik évad párosai között erősen képviseltetik magukat a zenei élet szereplői, mint Fluor vagy Csobot Adél, de a felhozatal egészen vegyes, beköltözött melléjük (és párjaik mellé) például az operettszínházas Kocsis Dénes, a Michelin-csillagos Sárközi Ákos, illetve a légtornász Sáfrány Emese is. A műsor emellett annyiban újult, hogy a műsorvezető Sebestyén mellé csatlakozott Kabát Péter is, aki korábban szerepelt már párjával a Nyerő páros műsorában, most pedig játékmesterként vesz részt benne. És hogy mi a játékmester feladata? Egyelőre úgy néz ki annyi, hogy megossza Sebestyén Balázzsal a műsorvezető szerepét, meg az, hogy több, de inkább kevesebb sikerrel kedvet csináljon a műsorhoz ilyen videókkal:

Klasszikus bulvár a képernyőn

A felépítését tekintve az izraeli Power Couples mintájára épülő Nyerő Páros lényegében úgy néz ki, mintha az összes reality, feladatokat teljesítő, celebes műsorsémát egy nagy egésszé gyúrták volna össze. Az előző két évadhoz képest a mostani évadban annyi változást fedezhetünk fel, hogy a direkt műsorgenerálástól picit elrugaszkodtak idén a szereplők kiválasztásakor: itt most nincs a kezdetekkor konfliktus (mint pl. a második évadban Sánta László és Solti Ádám között) és a bent lévő sztárok sem olyan emberek, akik teljesen érthetetlen okokból lettek celebek (pl. Pumped Gabó). Ez a csapat - egyelőre - sokkal inkább csapatként működik, illetve talán azt is mondhatjuk, hogy a sztárjai is egy fokkal hitelesebb sztárok. Szóval

ha valaki bulvárújságot akarna nézni, ez a műsor tökéletes hozzá

És az első rész alapján ennél nem is több a funkciója. Az évadnyitó elején már kapásból volt sírás, aztán egymásnak örülés, meg a már Kabát által bemutatott hatalmas kihívás is. A pörgős-forgós-lánybirkózós feladat után annak rendje és módja szerint négy pár a villába költözött, négyen pedig a kinti sátorba cuccoltak, de azért ezekhez a jelenetekhez képest a szórakoztatás jelentős részét mégiscsak az tette ki, amikor az elején egyesével nézhettünk bele minden páros életébe, lakásába. A Nyerő Páros előzetese alapján persze a következő adásokban azért a mostaninál több kihívásra és izgalomra számíthatunk, de így a kezdeteket elnézve a műsor nem lép túl azon, amit az első pár másodpercben elmondott magáról: a műsor szereplői híresek, de magánéletükről nem sokat tudunk, itt viszont mindez megváltozik. Ami azt illeti, magánéletből tényleg bőven kapunk, még ha ez önmagában nem is elég ahhoz, hogy a Nyerő Páros túlságosan izgalmas legyen.