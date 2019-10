Cuba Gooding Jr: nem tapiztam én senkit

Az Oscar-díjas színészt még nyáron jelentette fel egy 29 éves nő azzal, hogy egy manhattani szórakozóhelyen megfogta a mellét. Gooding Jr. önként feladta magát a rendőrségen pár nappal később, ahol tagadta bűnösségét, de ettől még vádat emeltek ellene.

Ez egyébként a második ilyen ügye, tavaly egy nő a feneke markolászása miatt tett ellene feljelentést.

A manhattani legfelsőbb bíróságon tegnap hallgatták meg az államügyész érveit a tárgyalás mellet (Gooding Jr. ügyvédjei szerint nincs elegendő bizonyítékuk, így szerették volna, ha a bíróság ejti az ügyet, de nem jött össze), melyek között szerepelt az is, hogy Gooding a mellmarkolászás előtt "erősen szexuális jellegű megjegyzést" tett a nőre, ami emberi nyelvre lefordítva kb. a "Sunáználak! - De jó csöcsöd van!" tengelyen mozogó taplóságnak felel meg.

És ha valaki esetleg röhögne ezen, ne tegye, mert ez már egy rendbeli szexuális zaklatás, míg a mellmarkolászás erőszakos testi érintkezésnek számít.

Az 1997-ben Oscar-díjat nyert, idén 51. éves Gooding Jr. elleni korábbi vádat is előkapta az ügyész, sőt, még 12 tanúja van akik megerősítik, hogy Gooding Jr. különféle bárokban és klubokban fogdosta őket. Korábban egyikük sem tett feljelentést a színész ellen.

A színész védője szeretné elérni, hogy a két tapizást külön tárgyalják, de szerinte eleve mindez csak színjáték, mert Gooding Jr. ártatlan. Nem mellesleg a tárgyalás most csütörtökön kezdődött volna, de mivel a vádnak valóban nem állt rendelkezésére elég bizonyíték, így a beszólást is hozzácsapták az eredeti vádhoz, mert így kaphattak halasztást - legalábbis a The Guardian szerint.