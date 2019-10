A Witchernél alkalmasabb Trónok harca-pótlékot momentán nem tudnánk javasolni

Miközben az HBO öt-hat előzmény/társ-sorozatot is fejleszt, de az egyetlen, pilot állapotig eljuttatott projektet elkaszálja (hogy berendeljen egy másik, sokkal kevésbé izgalmasabban hangzót), a Netflix részben Magyarországon leforgatta, december 20-án pedig bemutatja azt a The Witchert, illetve első évadát, ami a ma netre kitolt előzetes alapján

Trónok harcább lesz a Trónok harcánál.

Egy kis háttér: A The Withcher Andrzej Sapkowski regényein alapuló fantasysorozat, amiből van videójáték-feldolgozás is, de a sorozat ezt tudatosan ignorálja. Az író/alkotó Lauren Hissrich a szereposztás során a megfelelő színészt kereste az adott szerepekre, és nem törekedett arra, hogy a lengyel író szláv népmeséken és legendákon alapuló regényciklusának szereplőit mind fehérek alakítsák. Az első évad még csak nem is a magyar fordításban Vajákként emlegetett könyvsorozat regényeit dolgozza fel, hanem a novellákat, amikkel Sapkowski a lyukakat tömögette a történetben, épp ezért remekül alkalmasak arra, hogy a világot és annak szereplőit bemutassák.

A történet egy olyan világban játszódik, amiben a mágia és az emberek simán megférnek egymás mellett, tündék, törpök, vámpírok, alakváltók, egyszarvúak élnek többé-kevésbé boldogan A főhős, Ríviai Geralt (Henry Cavill) szörnyvadász avagy vaják, pénzért töri le a szarvát az egyszarvúnak, és igyekszik kimaradni a nagypolitikából, ami persze nem lehetséges, és jönnek a komplikációk. Alapanyag van bőven, öt regény és számos novella, szóval 4-5 évadra simán el kehet húzni a kalandokat. Cavill mellett Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Lars Mikkelsen, Millie Brady és Freya Allan szerepel még benne.

13 Galéria: A Vaják Fotó: Katalin Vermes

Az előzetest látva a párhuzam tálcán kínálja magát az HBO zászlóshajójával, és ugyan sokkal több benne a mágia, mint a nagy elődben, de az intrikák, az összetett viszonyok, árulások ismerősek lehetnek, plusz itt is várható a patakvér és meztelenkedés is. Cavill remek választásnak tűnik a főszerepre, és az máris látszik, hogy a Netflix ezúttal sem filléreskedett, és talicskával hordták a lóvét a produkciós irodába.

A látvány lenyűgöző, a trükkök, legalábbis ami látszik, nagyon rendben vannak, szóval akinek elvonási tünetei vannak, december 20-án megint kap egy adag kváziközépkort az arcába.