A TV2-ben a Sztárban sztár leszek! tartja a lelket

A TV2 úgy kezdte a múlt hetet, hogy egy kompletten átszervezett, három, merőben különböző műsorra (napi sorozat, vetélkedő, reality) épített műsorrendet vezetett elő a hétköznapokra az RTL Klub Nyerő párostól és Drága örökösöktől mentesített, egy, azaz egy darab műsorra épített őszi menetrendjével szemben. És tök jogosan hihették azt, hogy akinek herótja van a főzős műsoroktól, az majd átmegy hozzájuk, és válogat. Erre mi történt? Az RTL kvázi a saját fegyverükkel verte őket bucira.

A Konyhafőnök VIP naponta két és fél órában jelentkezik, ami pont egy órával több, mint a tavalyi kiadás időtartama volt, és másféllel hosszabb, mint amennyit ki lehet belőle bírni, legalábbis nekem, akinek ezek a műsorok akkor érdekesek, ha egy hevesen anyázó szakácsember ötpercenként kiönti a wannabe séfek félkész rizottóját, és azt üvölti az arcukba két centiről, hogy a szomszéd szamara is jobban főz náluk másnaposan.

Az RTL hétköznap ezt a super size műsorkészítést eddig hanyagolta, a TV2 sztenderdje volt ez az Exatlonnal, a Legbátrabb párossal, a Ninja Warrirorral, meg mit tudom én még hány műsorral. És hogy bejött-e? Felemás a helyzet, 14-16 százalékos közönségarány, ami ebből kijött az Exatlonnak és a Legbátrabb párosnak (a Ninja Warriornak 17-18%-os átlaga is volt), az nem jó, de nem is tragikus. A Konyhafőnök VIP első öt adásának átlag közönségaránya 18%-os, amivel agyon is vert mindenkit hétköznap esténként. A hétvége ismét kétpólusú lett, a szombatot az RTL, a vasárnapot a TV2 vitte.

És akkor a részletek (18-49, azaz kereskedelmi korcsoport):

Az RTL mind az öt hétköznap estét nyerte, a főműsorban a TV2 csak az Újratervezés című új reality révén tudott 3 (három) félórás sávot elvinni.

A Konyhafőnök VIP csütörtökön este volt a legjobb 19,6 százalékos közönségaránnyal, és pénteken a legrosszabb (15,9), amikor a Magyarország-Uruguay meccs volt.

A szombatokat a TV2 láthatóan feladta, az X-Faktor ellen nem is nagyon tudna mit betenni. Az első élő adással jelentkező X-Faktor meg köszönte szépen a Taxi3-at (87 026 néző, 5,4%) és a Halálos iramban 5-öt (73k, 5,9%) és csinált egy 36,2 százalékos, 499 610 nézős estét.

Vasárnap visszavágott a TV2, a Sztárban sztár leszek! a hét második legjobb eredményével (18,2%, 307k) verte laposra Reese Witherspoon Újra otthon című romkomját (9,8% és 164k).

Az új TV2-s műsorok közül egyik sem mondhatja el magáról, hogy jót hozott, Majka vetélkedője folyamatosan csökkenő nézettséggel péntekre már csak 6,8 százalékot tudott, a Mintaapák 12,8-ról ment le 7,6-ig, az Újratervezés 11,1-ről 7-re. Ez így bukta.

A magyar meccs közel sem hozott olyan nagy számokat, mint remélték, 225 ezer néző és 16,8 százalékos közönségarány jött ki belőle, amivel ettől függetlenül nyerte a péntek estét 19:00-21:30 között. A teljes lakosságban 614 777 nézője volt a meccsnek - az X-Faktornak 1,1 millió, a Sztárban sztárnak 998 000.

A heti top 30-as lista:

A csatornacsoportok főműsoros versenyében az RTL 8 csatornával verte a TV2 14 adóját (29,6% vs 22,9%), az RTL Klub a TV2-t főműsorban meg 17%-9,9% arányban.