Megszűnik a nyomtatott PC Guru

Huszonhét év után december elején jelenik meg utoljára nyomtatásban Magyarország legrégebbi játékmagazinja, a PC Guru.

A főszerkesztő, Böjtös Gábor azt írja a cikkében, hogy itthon szinte ellehetetlenítik a nyomtatott sajtót, és hiába próbálkoztak különböző költségcsökkentésekkel, nem maradt más választásuk.

Nem akarunk mutogatni semerre, részben talán mi is hibásak vagyunk, hiszen az utóbbi tíz évben fokozatosan kellett volna emelni az árát (ami állandósult, hiába nőtt minden költség), de tény, hogy ma Magyarországon, a mindenféle teherrel, sarccal, extra költséggel szinte ellehetetlenítik a nyomtatott sajtót, amelynek eleve nyomdaköltséggel és komoly fenntartási díjjal kell számolnia. Ennyi elég is talán ahhoz, hogy megértsétek, sajnos nem járható út az eddigi. Próbálkoztunk az oldalszámcsökkentéssel is, de az is csak minimális tűzoltásra volt jó. Sajnáljuk, és mindnyájunk nevében mondhatom, hogy a szívünk szakad meg, és természetesen nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki kitartott mellettünk, így előfizetőinknek is a rengeteg bizalomért és támogatásért!