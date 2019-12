Reese Witherspoon kétmillió dollárt kap epizódonként. És?

Witherspoon szinte a fű alatt, nagyon okosan építkezve vált az egyik legbefolyásosabb tévés producerré Hollywoodban, és tapasztalta meg azt, hogy az egy dolog, amikor nőként hátrányos megkülönböztetésben van része, a fizetése nem éri el a férfi kollégáiét, és amikor erre rákérdez, örüljön, ha csak annyival tudják le a producerek, hogy menjen el edzeni, mert fogynia kell, de amikor nő létére producerként is színre lépett, a kibaszósdi egy teljesen új szintjét volt kénytelen megtapasztalni.

Márpedig azt a céget, ami 2014-ben a két Oscar-díjra jelölt Wilddal és a 370 millió dollárt termelő Holtodiglannal lépett be a piacra volt miért irigyelni. Hamarosan jön a mozikba a következő filmjük, a Lucy in the Sky is, de Witherspoon tévés portfóliója az, ami az a Shonda Rhimes-ok vagy Ryan Murphyk közé emelte. 2017 óta gyártanak sorozatokat, az első menten a Hatalmas kis hazugságok volt az HBO-n, amit 16 Emmy-díjra jelöltek, és ebből nyolcat meg is kapott.

A portfóliójuk tekintélyes, van benne reality a Direct TV-nek, és dettó ide készült egy talkshow, amiben Witherspoon volt a műsorvezető. Az Apple TV+-on látható The Morning Show az Apple eddigi egyetlen sorozata, amit Golden Globe díjakra jelöltek, de ő gyártotta az Octavoia Spencer főszereplésével készült Truth Be Told-ot is, dettó az Apple TV+-nak. A Hulura jön a Little Fires Everywhere 2020-ban (a színésznő ebben főszereplő is), gyárt egy sitcomot az Apple TV+-nak (és az eddigi két sorozatának új évadait készíti elő), az Amazonra jön a hetvenes évek zeneiparában játszódó Daisy Jones & The Six, az ABC-re fejleszt egy másik sitcomot, a Starz meg Kin címmel rendelt tőle egy misztikus sorozatot, de tárgyal a Netflixszel is egy több sorozatos megállapodásról, a Warnernek pedig gyerekműsorokat akar gyártani. Összesen 29(!) projektjük van előkészítés vagy gyártás alatt.

És amikor napvilágra került, hogy a The Morning Show-ért epizódonként kétmillió dollárt kap, a fél világ hörögni kezdett.

A színésznő Hollywood Reporternek adott egy hosszú interjút, amiben elmeséli, hogy a mindössze ötven fős cégének vezetése mellett a gyereknevelésre és a színészkedésre is kell időt szakítania. Amikor az Apple TV+ elindult, egyértelműen a reggeli tévéműsorok világában játszódó, évadonként 150 millió dollárból forgó The Morning Show volt a brandet építő Nagy Sorozat, amiben Witherspoon és Jennifer Aniston 2-2 millió dolláros gázsiért szerepelt epizódonként. (Az első évad tíz részes, ha minden igaz, a hetediknél tartunk.) És ez elég sok embernek szúrta a szemét, köztük a Rolling Stone újságírójának is, aki addig cseszegette emiatt Witherspoont, míg rá nem csapta a kagylót.

Ezeket a cégeket nagyon okos emberek vezetik, akik pontosan tudják, kinek, mennyit fizetnek, és miért. Ha nekünk ennyit fizetnek, annak oka van. Biztos vagyok abban, hogy kiszámolták előre, hogy mennyit keresnek majd rajta. De kérdezek én valamit: Kobe Bryant vagy LeBron James fizetését is szokás megkérdőjelezni?

A teljes interjú itt olvasható.