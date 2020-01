Visszatérhet a világ leginkább gyűlölt Star Wars-karaktere

Jar Jar Binks, minden idők leggyűlöltebb Star Wars-karaktere visszatérhet - írja a Comicbook.com.

Ezt még csak pletykákra alapozzák, de úgy hírlik: Jar Jar nemcsak megjelenhet abban a Disney+-ra készülő sorozatban, ami Obi-Wan Kenobiról fog szólni, de ráadásul új külsőt kap: szakállas lesz.

Jason Ward, a Making Star Wars főszerkesztője azt mondja, bár még nem erősítették meg hivatalosan ezt az értesülését, Ward ennek ellenére azt állítja, megbízható forrásai a szakállas Jar Jar visszatéréséről.

Ward forrásai arról is beszéltek, hogy Obi-Wannak és Jar Jarnak lesz majd egy közös jelenete, ahol együtt nosztalgiáznak a régi szép időkön.

Jar Jart világszerte akkora utálat övezi, hogy a a karaktert megformáló színészt, Ahmed Bestet is majdnem öngyilkosságba kergették a gyűlölködők. Amikor Best erről csaknem húsz évvel később posztolt, több olyan kommentelő is bejelentkezett a tweetje alatt, akik bocsánatot kértek a színésztől a gyűlölködésért.