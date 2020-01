Sorozatot csinál Tarantino a Volt egyszer egy Hollywoodból

Tarantino bejelentette, hogy a 10 Oscar-díjra jelölt Volt egyszer egy Hollywood című filmjének elkészíti a spin-off verzióját egy tévésorozat formájában, a produkció a mozifilmben szereplő Bounty Law című westernt fogja feldolgozni, írja az IGN.

A sorozat sztorija a mozifilmben Leonardo DiCaprio által alakított hollywoodi színész, Rick Dalton által játszott fiktív fegyverforgató, Jack Cahill köré szerveződik majd Tarantino tervei szerint. Azonban a kisvásznas történet nem Rick Daltonra, hanem magára Jack Cahill figurájára fókuszál majd az öt darab félórás epizódból álló minisorozatban.

A sorozat előszavát a Volt egyszer egy Hollywood jelenti, de nem igazán tartom annak a részének, holott az is. Nem arról szól, hogy Rick Dalton eljátssza Jack Cahillt. Ez Jack Cahillről szól.

-nyilatkozott Tarantino, majd elmondta azt is, hogy hogyan pattant ki a fejéből az ötlet.

Az egész onnan jött, hogy megnéztem egy csomó Wanted, Dead or Alive, Rifleman és Wells Fargo fél órás epizódot, hogy belekerüljek a Bounty Law és egyéb hasonló sorozatok belső logikájába, amiben Rick is játszott. Szerettem ezeket korábban is, de most tényleg beléjük másztam. Az alapkoncepciójuk az, hogy el kell mondani egy drámai történetet fél órában. Nézed, és rádöbbensz, hogy pokoli mennyiségű történetmesélés zajlik le ezekben 22 perc alatt. És kiváncsi lettem, vajon én ezt meg tudom csinálni? És végül megírtam öt félórás epizódot. Szóval meg fogom őket csinálni, és mindegyiket én fogom rendezni.

Tarantino azonban nemcsak az új spin-offban tervezi tovább gördíteni a Volt egyszer egy Hollywoodot, hiszen korábban arról is beszélt, hogy a film 4 óra hosszúságú eredeti vágott verzióját is be fogja mutatni egy éven belül, írja az IGN.

A Bounty Law című tévésorozat szereplőiről, és arról, hogy mikor indulhat a forgatás, egyelőre nincs információ.