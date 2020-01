Mészáros Lőrinc embereihez került a Rádió 1 és a Best FM

Schmidt Zoltán mányi lakos, Mészáros Lőrinc egyik bizalmi embere lett a tulajdonosa a Rádió 1-et működtető Radio Holding Kft.-nek - vette észre a céginformációs rendszerben a Média1.hu. A korábbi tulajdonos az AV Investments, Andy Vajna tavaly meghalt kormánybiztos vagyonkezelő cége volt.

Schmidt Zoltán a Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségébe tartozó, építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó Fejér-B.Á.L. Zrt. ügyvezetője.

Szintén a miniszterelnök "jóbarátjának" körébe került a Best FM 99.5 rádiót működtető Best Radio is: ezt Halmi Tamás, a Mészáros&Mészáros Kft. ügyvezetője, valamint több más, a Mészáros-birodalomhoz tartozó cég vezető tisztségviselője szerezte meg.

A Média1 azt is megtudta: a Rádió 1 ügyvezetőjének és programigazgatójának közös cégében ezzel egyidőben tulajdonos let Deák Gábor is, aki szintén Mészáros bizalmasa.