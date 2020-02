Öten indulnak a világ ellen a Westworld robotjai

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Márciusban érkezik 3. évadával a Westworld című sorozat, amihez új előzetes is készült: habár az előző előzetes alapján lesz az új sorozatban pár náci és robotkivégzés is, ettől még a filozófiai kérdésekből sem lesz hiány mindamellett, hogy új szereplők is érkeznek.

A Westwolrd első része 2016-ban jelent meg, azóta pedig a két teljes, tízrészes évadával egyre népszerűbbé vált. A története szerint a közeli jövőben létezik Westworld, ahol a húsvér emberek kiélhetik minden vágyukat olyan robotokon, akik nem is tudják magukról, hogy robotok. Egzisztenciális kérdések, öntudatra ébredés, kreált és valós emlékek - az új előzetes alapján ezek mellé az égető kérdések mellé jön a való világ megtalálása is.

Az új Westworldben a régi szereplők mellett (Evan Rachel Wood, Ed Harris, Thandie Newton) feltűnnek új karakterek is, például a Breaking Badből ismert Aaron Paul, Lena Waithe (Ready Player One) vagy a francia világsztár, Vincent Cassel.

A sorozat premierje itthon március 16-án lesz az HBO Go-n. Habár a korábbi évadok 10 részből álltak, a 3. évadban csak 8 epizódra lehet számítani - azt azonban még nem tudni, hogy esetleg hosszabbak lesznek-e, mint az eddigiek.