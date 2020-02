Svéd művész rajzai inspirálták a kisvárost, ahol nem ismerni lehetetlent

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Új sorozattal jelentkezik áprilisban az Amazon, amit ráadásul egy svéd művész, Simon Stålenhag munkái inspiráltak. A Tales from the Loopon látszik is, hogy mindenképp a látványvilágé lesz a főszerep, a történetéről viszont még nem sokat tudni.

A Tales from the Loop eredetileg egy 2017-es szerepjáték, aminek a képi világát Stålenhag alkotta. A játék lényege, hogy a játékosok 10-15 éves gyerekek társaságát játsszák egy alternatív világban, ahol nekik kell megküzdeniük a kihívásokkal. Az Amazon sorozat előzetese alapján ez megfilmesítve sem lesz máshogy: a főszerepekben gyerekszínészeket is jócskán találni, például Allessandra de Sa Pereira-t vagy Duncan Joinert, akiknek ráadásul ez lesz az első komolyabb filmes alakításuk.

A történetről annyit lehet tudni, hogy adott egy kisváros, aminek a lakói a "Loop" (vagy a Hurok) fölött élnek - ez egy olyan szerkezet, ami azért épült, hogy segítsen megfejteni az univerzum rejtélyeit, illetve megtapasztalni az embereknek azokat az élményeket, amikkel korábban maximum a sci-fi irodalomban találkoztak: robotokkal találkozzanak, robotokat építsenek és irányítsanak, köveket mozgassanak. Rájöhessenek, hogy nem létezik lehetetlen.

A sorozatot Mark Romanek rendezi (Ne engedj el, Sötétkamra). A Tales from the Loop április harmadikán jelenik meg az Amazon streamingfelületén.