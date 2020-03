A Last of Us játékból készít sorozatot az HBO

A tavalyi évet sikeresen zárta a Netflix játékadaptáció próbálkozása, a Vaják: nem kell azonban sokat várnunk arra, hogy újabb sorozat készüljön videojátékokból, az HBO ugyanis a The Last of Us feldolgozását kezdte meg, írja a Variety.

A The Last of Us nevű Playstation-játék a túlélésről szóló kalandjáték, amiben lövöldözéstől kezdve közelharcon át van minden. A játékosnak két ellenfele van a játék során, az egykori emberek, akik mutálódtak egy coedyceps nevű gombafaj fertőzése miatt, illetve a Túlélők, akik azonban szintén ellenségesek. A játéknak egyébként két főszereplője van, Ellie és Joel, a The Last of Us maga pedig többrészes, második része május végén jelenik meg.

Az HBO-sorozatot a Golden Globe- és Emmy-díjakat bezsebelő Csernobil című miniszéria rendezője, Craig Mazin írja majd a játék készítőjével, Neil Druckmann-nal összedolgozva. A projektben a Playstation Productions is részt vesz, a cégnek ez lesz az első televíziós sorozata.