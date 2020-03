A koronavírus a The Walking Dead képregény kórházát is elérte

A The Walking Dead a világ legsikeresebb járványos-zombis franchise-ja, amiben egy járvány végigsöpör a világon, a nyomában kismillió zombit és maroknyi túlélőt hagyva. A képregényben (és a sorozatban is) a lényegi történések azzal kezdődnek, hogy Rick Grimes seriff magához tér egy emberesebb kómából Kentucky állam Harrison Memorial Hospital nevű kórházában, és mindenütt csak halottakat (rendeset meg élőt) talál, besokkol, kirohan, meg sem áll a rendőrőrsig, ahol felfegyverkezik, majd kezdődik a túlélősdi.

A sorozatban a kórház Atlantában állt, leginkább anyagi okok miatt - Atlanta környékén van egy olyan stúdókomplexum, amiben a sorozat azóta is forog és az állam adókedvezményei is legendásak. A Twitteren szúrta ki valaki, hogy tegnap a Harrison Memorial Hospital is bejelentette az első COVID-19-es fertőzöttet, és ezzel reagálta le a dolgot: