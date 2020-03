Orlando Bloom sorozatának forgatását leállították Budapesten

A koronavírus hatása az egész világon érezhető, minden iparágat érint, így a televíziózást is, ráadásul meglehetősen, hiszen a) az élő közönség előtt felvett műsorok a 100 fős szabály miatt vannak meglőve,b) a külföldi forgatások az országzárak és karanténok miatt kerülnek lehetetlen helyzetbe) a stúdióban forgatott produkciók fikciós tartalmak gyártásában 100 fő minimum részt vesz

A külső forgatásokat meg lehet úszni, mármint azért az egy átlagos tévésorozat (nem Trónók harca vagy A Gyűrűk Ura) felvételén nincsenek 500-an állandóan, de nagyon úgy tűnik, hogy Hollywood nem, akar feleslegesen kockáztatni. Összeszedtük, milyen amerikai produkciókról tudni, hogy leálltak.

Talkshow/vetélkedő/reggeli magazinműsor

Minden, normális esetben közönség előtt felvett beszélgetős műsor esetében közönség nélkül dolgoznak tovább, legyen az az Ellen, a The View , a The Tonight Show, a Jimmy Kimmel Live, a Late Late Show With James Corden a The Talk, a Lights Out With David Spade, a Late Show, a Full Frontal, a Last Week Tonight vagy a Late Night. Nem lesz közönség a Jeopardy! és a Szerencsekerék Hogy mennyire hiányzik a nevetés a műsorból, az ebből a két szürreális klipből ki is derül menten.

Reality/tehetségkutató

Az élő műsorok (pl. America's Got Talent) folytatódnak, de közönség nélkül, legalábbis a legtöbb, viszont a Nagy Ő élő fináléját a Warner élő közönség előtt rendezi. A jegyhez jutás egyik feltétele, hogy a néző aláírjon egy nyilatkozatot, miszerint nem járt hármas szintű veszélyességű országban mostanában (Kína, Irán, Dél-Korea, Olaszország), ami elég nagy felelőtlenségnek tűnik így elsőre. A CBS a Fijire tervezett következő két évad Survivor forgatását elhalasztotta, és a The Amazing Race forgatását is leállította.

Sorozatok

A gyártókon múlik minden. Nos az NBCUniversal és a CBSViacom ahol lehet, két hétre leállítja a sorozatait, ahol meg ennek nincs értelme, felgyorsítják a forgatást, és a stábon is kurtítanak. A CBS, a Paramount Television Studios és a Showtime esetenként dönt, amit élő közönség előtt vesznek fel, azt mindenképpen halasztják. A Warner két sitcomja esetében is úgy jár el, mint a Nagy Ő finálénál, lásd fent.

Amiket biztosan leállítottak

Alapítvány (Apple TV+)

The Morning Show (Apple TV+)

Grace klinika (ABC)

Grace and Frankie (Netflix)

American Ninja Warriors (NBC)

The Amazing Race, CBS)

Bull (CBS)

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D (NBC)

Chicago Med (NBC)

Dynasty (the CW)

FBI (CBS)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

New Amsterdam (NBC)

Riverdale (The CW)

Angelyne (Peacock)

Carnival Row (Amazon Prime)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

The Good Fight (CBS All Access)

Little America (Apple TV+)

Russian Doll (Netflix)

Rutherford Falls (Peacock)

A Carnival Row második évada Orlando Bloommal a főszerepben éppen nálunk forgott, a kényszerszünetről a színész az Instagramon számolt be. Ez a lista várhatóan kb. a publikálás időpontjáig igaz, hetente bővítjük majd.