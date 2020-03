A koronavírus a The Walking Dead évadzáróját is elsöpörte

Valahol ironikus, hogy egy halálos vírusjárvány miatt elszabaduló zombiapokalipszisről szóló tévésorozat sorsát a való világban dúló járvány alakítja, de így van: a The Walking Deadet gyártó AMC tegnap este tette közzé, hogy bocs, de a járvány miatt az évad 16. részének utómunkálatait nem tudják befejezni.

Az epizód április 12-én került volna adásba. A megoldás az lett, hogy levetítik a két hátralevő részt, a 15. lesz az évadzáró, a 16. pedig az év folyamán valamikor kerül adásba, egyfajta különkiadásként. Nagy csalódás ez a rajongóknak, mert ugyan a nézettség nem ezt mutatja, de a tizedik évad az előző, kilencedikhez hasonlóan remek, már-már az első négy-öt etap minőségét hozza.

A The Walking Dead-univerzumot a koronavírus pont úgy megborítja, mint minden mást: az áprilisra tervezett, még szintén utómunka alatt álló, harmadik sorozat, a főleg tinédzserekről szóló The Walking Dead: World Beyond premierjét is kénytelenek elhalasztani, és áll a Fear The Walking Dead hatodik évadának austini forgatása is, amit a tervek szerint április 13-án folytatnak majd. A stáb és a színészek addigra egy háromhetes karanténon lesznek túl.

A koronavírus-járvány az alábbi, főleg amerikai sorozatok és tévéműsorok munkálatait állította le:

BROADCAST TV

All Rise (CBS)

The Amazing Race (CBS)

American Housewife (ABC)

America’s Got Talent (NBC)

American Ninja Warrior (NBC)

The Bachelor (ABC)

The Bachelorette (ABC)

Batwoman (The CW)

The Blacklist (NBC)

Bob Hearts Abishola (CBS)

The Bold and the Beautiful (CBS)

The Brides (ABC)

Bull (CBS)

Card Sharks (ABC)

Charmed (the CW)

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D. (NBC)

Chicago Med (NBC)

Claws (TNT)

Dynasty (The CW)

Empire (Fox)

FBI (CBS)

FBI: Most Wanted (CBS)

The Flash (The CW)

General Hospital (ABC)

God Friended Me (CBS)

The Goldbergs (ABC)

Grey’s Anatomy (ABC)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Man Standing (Fox)

Law & Order: SVU (NBC)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Legacies (The CW)

Nancy Drew (the CW)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

The Neighborhood (CBS)

New Amsterdam (NBC)

neXt (Fox)

The Price Is Right (CBS)

The Resident (Fox)

Riverdale (The CW)

Saturday Night Live (NBC)

Schooled (ABC)

SEAL Team (CBS)

Supergirl (The CW)

Supernatural (The CW)

Superstore (NBC)

Survivor (CBS)

S.W.A.T. (CBS)

The Talk (CBS)

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC)

The Young and the Restless (CBS)

Young Sheldon (CBS)

KÁBELSOROZATOK

Atlanta (FX)

Impeachment: American Crime Story (FX)

The Bold Type (Freeform)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Euphoria (HBO)

Fargo (FX)

Fear the Walking Dead (AMC)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Genius: Aretha (National Geographic Channel)

Godmothered (Disney Channel)

Home & Family (Hallmark Channel)

Kennedy (Fox Business)

Kevin Can F**k Himself (AMC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO; last show 3/15)

Lights Out with David Spade (Comedy Central)

The Oval (BET)

Pennyworth (Epix)

Pose (FX)

Queen of the South (USA)

Queen Sugar (OWN)

Real Time With Bill Maher (HBO; last show 3/13)

The Righteous Gemstones (HBO)

Snowfall (FX)

Snowpiercer (TNT)

Trish Regan Primetime (Fox Business)

The Walking Dead (AMC, delayed)

Watch What Happens Live (Bravo)

Y (FX)

Young Dylan (Nickelodeon)

STREAMING

Angelyne (Peacock)

Animal Kingdom (TNT)

Big Shot (Disney+)

Carnival Row (Amazon Prime)

Doom Patrol (HBO Max)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

The Flight Attendant (HBO Max)

For All Mankind (Apple TV+)

Foundation (Apple TV+)

GLOW (Netflix)

Grace and Frankie (Netflix)

The Handmaid’s tale (Hulu)

The Good Fight (CBS All Access)

Lisey’s Story (Apple TV+)

Little America (Apple TV+)

Loki (Disney+)

Lucifer (Netflix)

Mankind (Apple TV+)

The Morning Show (Apple TV+)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+)

The Orville (Hulu)

Pen15 (Hulu)

Prank Encounters (Netflix)

Russian Doll (Netflix)

Rutherford Falls (Peacock)

See (Apple TV+)

Servant (Apple TV+)

Sex/Life (Netflix)

Simply Halston (Netflix)

Sistas (BET)

Stranger Things (Netflix)

Tokyo Vice (HBO Max)

Tooning Out the News (CBS All Access)

Untitled Julia Child Project (HBO Max)

Varsity Blues (Quibi)

WandaVision (Disney+)

The Wheel of Time (Amazon)

The Witcher (Netflix)

BRITEK

Around the World in 80 Days (BBC’s CBBC, UK; Seven, Australia; TVNZ, New Zealand)

Baptiste (BBC One, UK)

Britannia (Sky, UK)

Casualty (BBC News, UK)

Celebrity Race Across The World (BBC Two, UK)

Doctors (BBC News, UK)

EastEnders (BBC, UK)

Holby City (BBC News, UK)

Line of Duty (BBC, UK)

Peaky Blinders (BBC, UK)

