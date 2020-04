Jáksó László távozott a Sláger FM-től

Nem folytatja tovább a közös munkát a Sláger FM és Jáksó László – írja a Media1. A portál munkatársainak először az tűnt fel, hogy nem ő vezette a Sláger Reggeli című műsort, hanem eddigi műsorvezető-társa, Viktorin Tamás, valamint Pordán Petra, majd az, hogy a rádió weboldalán a műsorvezetőknél sincs feltüntetve a neve. Jáksó László a Media1-nek megerősítette, hogy megszűnt közte és a Sláger FM között a munkakapcsolat, de titoktartási szerződésre hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe.

Jáksó három évvel ezelőtt, 2017 márciusában került a rádióhoz, ahol eleinte műsorvezető volt, majd 2017 májusában kinevezték kreatív igazgatónak, illetve 2020. januárjában ő lett a Sláger FM reggeli műsorának a házigazdája.

Arra a kérdésre, hogy mihez kezd majd a jövőben, a következőt válaszolta:

Eddig is elvoltam, vidám voltam, ezután is az leszek, és ők is. Eddig is mindenki nagyon szeretett mindenkit és most is. Nem volt soha szomorú pillanatom munkával kapcsolatban, mert hol ezt csinálom, hol azt csinálom. Most sem vagyok szomorú.