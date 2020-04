Egy jazzklubnak is megvannak a maga drámái

Új zenés minisorozattal jelentkezik a Netflix, a The Eddy egy párizsi jazzklub életét és veszélybe kerülését mutatja be a tulajdonos történetén és a jazzen keresztül.

A főszerepet az Oscar-díjas Holdfény című filmből ismertté vált André Holland játssza, mellette Joana Kulig (Hidegháború) és Amandla Stenberg (A gyűlölet, amit adtál) is szerepelnek. A forgatókönyvet Jack Thorne (Az igazi csoda, Léghajósok) írta. A 8 részes The Eddy-t többen is rendezték, például két részt az Oscar-díjas Damien Chazelle készített (ő írta és rendezte a Kaliforniai álom című filmet).

A történet szerint a veszélybe kerülő jazzklub, a The Eddy tulajdonosa Elliot Udo, aki korábban nagy sikerű zenész volt New York-ban. Udonak kell hirtelen egyszerre küzdenie a klub életéért, a benne játszó banda összetartásáért, miközben még a saját múltjával is szembe kell néznie.

A The Eddy Magyarországon május 8-án jelenik meg a Netflixen.