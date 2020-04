2020 első negyedévében 15,8 millió felhasználóval nőtt a Netflix előfizetőinek száma, írja a Hollywood Reporter. Ezzel világszerte 183 millióan fizetnek a szolgáltatásért. Az előzetes számítások szerint a Netflix a következő negyedévben újabb 7 millió előfizetőt szerezhet, amelyben segít a járvány, hiszen ebben az időszakban jóval többen streamelnek, mint általában. A cégnél azzal is számolnak, hogy a házi karantén feloldása után csökken az előfizetési kedv.

A Netflix más érdekességeket is megosztott. Kiderült, hogy összesen 64 millióan látták a Tiger King c. dokusorozatot, amiről az Indexen is írtunk, de 65 millióan nézték meg a spanyol gyártású Money Heistot is. A járvány egyedül ott éri negatívan a céget, ahol a konkurenciát is, vagyis a produkciók gyártásánál. A filmforgatások leálltak, az animációs projektet viszont nem, ezeken a stúdiók home office-ban dolgoznak tovább.

Jelenleg 200 produkcióra vár már csak utómunka.

Ami azt jelenti, hogy még hónapokon át új tartalmakkal jelentkezhet a Netflix úgyis, ha a járvány jóval hosszabb ideig kitart, mint várható. A második negyedév tartalmi részét nem is befolyásolja a járvány különösen, egyedül pár szinkronmunka késik a tervezetthez képest. A korona c. sorozat negyedik évada és az Over the Moon c. animációs film is biztosan elkészül a második negyedévre, hiszen már folynak rajtuk az utómunkálatok.