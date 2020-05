Chicago déli részén nőttem fel, ez mindent elmond rólam, amit tudni érdemes

– így kezdődik a Becoming című dokumentumfilm előzetese. Ugyanez a címe az előző amerikai first lady önéletrajzi könyvének is. A Becoming (Így lettem) az elmúlt évtized egyik legnagyobb könyvsikere lett, az Amazon eladási adatai alapján több mint 10 millió példányt adtak el belőle.

A dokumentumfilmben természetesen végigkövethetjük Michelle Obama életútját, aminek szerinte az a nyolc év, amit a Fehér Házban töltött, messze nem volt olyan meghatározó része a személyiségfejlődése szempontjából, mint azt mindenki gondolná. Emellett betekintést nyerhetünk abba, hogyan zajlott 34 állomásos országjáró turnéja, aminek apropóját a memoár megjelenése adta.

A dokumentumfilmet Nadia Hallgren (She's the Ticket) rendezte, a producerek között pedig több olyan névvel találkozni, akik más netflixes sorozat stáblistájából lehetnek ismerősek, lásd Katy Chevigny (Dark Money) és Maureen A. Ryan (Making a Murderer).

A dokumentumfilm május hatodikán kerül fel a Netflix kínálatába.