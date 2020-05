A Netflix és Adam Sandler újra közös filmezésbe vágott, írja a Variety.

Az előző közös fekete komédiájuk, a Csiszolatlan gyémánt után Adam Sandler messze a legjobb kritikákat kapta karriere során. A streamóriás és Sandler következő filmje a Hustle címet kapta, a források szerint ezt Jeremiah Zagar rendezi majd - neki ez lehet az első nagy projektje a We the Animals című 2018-as dráma óta.

A Hustle története szerint Sandler egy kosárlabdaedzőt fog játszani, akit igazságtalanul kirúgnak. Ezután külföldre utazik, ahol azonban találkozik egy nagyon tehetséges kosárlabdázóval: hazaviszi hát magával az USA-ba, hogy együtt megmutathassák, ők is képesek az NBA-ig eljutni. A szöveget Taylor Materne (The Longest Week) írta eredetileg, miután a film jogai a Netflixhez kerültek, Will Fetters (Emlékezz rám) dolgozta át a forgatókönyvet.

A Deadline alapján nem ez lesz az egyetlen közös filmje a Netflixnek és Sandlernek, a cég néhány hónapja jelentette be, hogy szerződést hosszabbítanak a színésszel legalább még négy film erejéig.