A tetovált lány az Amazonon hackerkedik tovább

Stieg Larsson Millenium-ciklusának főszereplője, Lisbeth Salander, a lelkileg és testileg is abúzált hackernő az Amazonon kezd új kalandokba, jelentette a Variety. A sorozat címe egyelőre A tetovált lány, de hát miért ne maradna ez, ha már az alapjául szolgáló regénynek ez volt a címe. Nem folytatásról van szó, sőt, még csak nem is abban a filmes/tévés univerzumban játszódik, mint az eddigi feldolgozások. A sorozat a karaktert mai környezetbe helyezi, új karaktereket vezet be, és a sztorinak sem lesz sok köze az eddigiekhez.

Egyelőre ennyink van, se író, se főszereplő, viszont a gyártó megvan, az Amazon Studios, a Left Bank és a Sony Pictures Television, a producerek között pedig a The Crown, a Strike Back, az Outlander, az Origin és a The Night Manager producerei is ott vannak, szóval tapasztalatban nem lesz hiány. Larsson trilógiája után a karakter történetét David Lagercrantz vitte tovább újabb három könyvvel, de ezek sem szerepelnek majd a sorozatban.

Salandert eddig Noomi Rapace, Roney Mara és Claire Foy alakította, Mara aratta közülük a legnagyobb kritikai sikert. Anyagiról egyelőre nem beszélhetünk, a Sony számára csalódást keltő volt a két amerikai film bevétele (az első film 232 millió dollárt hozott 90 millióra, a második 35 milliót 43 millió dollárra), talán azért, mert a könyvek remekül működtek, az adaptációk viszont nagyon nem.

A címlapképen Rooney Mara látható.