Ebből a cukiskodásból nem lesz új Szex és New York

Egy embernek átlagosan hét hosszabb-rövidebb kapcsolata van, mire megtalálja az igazit, vagyis azt az embert, aki mellett aztán évtizedekig is kitart, akivel családot alapít. Igazi, nagy, lángoló szerelmet azonban csak kétszer élünk át.

Ezekkel a sarkos megállapításokkal indul a Love Life, az HBO Max első saját gyártású sorozata. (Mivel Magyarországon nincs HBO Max, nálunk a sorozat az HBO GO műsorán látható.) Az Anna Kendrick főszereplésével készült sorozat műfaját tekintve romantikus komédia antológia. Ez azért szorul némi magyarázatra: arról van szó, hogy a tervek szerint minden évad egy-egy új karakter szerelmi élete köré épül. Az első évad egy Darby nevű lány (őt játssza Kendrick) kapcsolatait veszi sorra az első szerelemtől az utolsóig, vagyis addig a kapcsolatig, amit Darby az igazinak, véglegesnek érez.

A sorozatot Anna Kendrick nemcsak főszereplőként, hanem producerként is jegyzi Paul Feig (Koszorúslányok, A kém) mellett. Rajtuk kívül viszont nincsenek nagy nevek a Love Life készítői között, a másik fontos szereplő, Scoot McNairy (12 év rabszolgaság, Narcos: Mexikó) Magyarországon elég ismeretlen, bár remek színész.

A LOVE LIFE-BAN TEHÁT MINDEN EGYES FÉL ÓRÁS EPIZÓD DARBY EGY-EGY ÚJABB KAPCSOLATÁNAK ALAKULÁSÁT MESÉLI EL.

Ez éppúgy lehet egy egyéjszakás kaland, mint egy hosszú időn át tartó együttélés. Ettől még a részek összefüggenek valamennyire, hiszen Darby életében azért vannak állandó szereplők, például (dögunalmas) lakótársai, és ő maga is fejlődik, alakul minden egyes balul sikerült párkapcsolati próbálkozás után.

A Love Life-ot sokan hasonlítják a Szex és New Yorkhoz, az HBO óriási sikerű, nagy hatású sorozatához, de az az igazság, hogy hasonlóságok a két sorozat között csak a felszínen vannak. Mindkettő New Yorkban játszódik, és mindkét sorozat főhőse rendkívül boldog attól, hogy ebben a városban élhet. Mindketten változatos magánéletet bonyolítanak, amit aztán részletesen kitárgyalnak a barátaikkal. Csakhogy a Szex és New York világa, sokkal inkább el volt emelve a valóságtól, amit számtalanszor fel is róttak a sorozatnak . A Love Life-ban senki nem jár dizájnercuccokban, nem költ 500 dollárt egy pár cipőre, nem megy minden este valami menő manhattani bárba leinni magát, és semmiképpen nem állítja, hogy heti egy cikk megírásával meg lehet keresni a fenti mulatságok árát.

A Love Life és Darby karaktere hangsúlyozottan basic: bár a nő minden álma, hogy kurátor legyen, egyelőre csoportokat vezet múzeumokban, a lehető legegyszerűbben öltözködik, és két másik emberrel osztozik egy lakáson azért, hogy New Yorkban élhessen. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a sorozat dermesztően életszagú lenne.

Attól még, mert a szereplői nem szórják két kézzel a pénzt, nem lesznek valóságosak.

A Love Life-ban kínosan kerülnek mindent, ami nem magánélet, így kicsit olyan, mintha a karakterek valamilyen légüres térben mozognának. Oké, van munkájuk, de ennyi, ami kiderül róluk. Mármint azonkívül, hogy az adott epizódban éppen kivel szexelnek.

De ami igazán gyengíti a Love Life hatását, az a tétnélkülisége. A műfajból adódóan az első perctől tudjuk, hogy az a fickó, akivel Darby éppen összeállt, harminc perc múlva már nem lesz képben. De ha ezt már tudjuk, akkor minek az egész? Nincs kinek drukkolni, hiába szimpi vagy ellenszenves a pasas, úgyis lelép vagy kidobják. Így aztán a Love Life-ból soha nem lesznek olyan viták, mint amikor a Szex és New York idején a Big- és az Aiden-tábor esett olyan kérlelhetetlenül egymásnak, mint Müller Cecília a hipózatlan tojásoknak.

Ráadásul a Szex és New York hősei, Carrie, Miranda, Samantha és Charlotte kétségtelenül karikatúraszerűek voltak, de legalább voltak valamilyenek. Nyilván tudtuk, hogy olyan szexuális életet, amilyet Samantha él, a világon egy nő sem bonyolít, már csak azért sem, mert folyton nőgyógyászhoz járni drága és kellemetlen. De ettől még szórakoztató volt nézni.

Darby ezzel szemben simán csak cuki. Nem buta, de nem is különösebben okos, nem szép, de nem is csúnya, nincsenek irritáló dolgai, de pont emiatt hosszú távon nem is elég érdekes. Ő valahol a Szex és New York és a Csajok világa közötti senkiföldjén létezik. Simán el lehet nézegetni a szerelmi kalandjait, főleg a mostani megterhelő időszak után jöhet jól egy ilyen kellemes, aranyos sorozat. Ugyanakkor az is biztos, hogy Darbyt nem fogjuk évek múlva emlegetni, mint Carrie Bradshow vagy Hannah Horvath karakterét.

(Borítókép: Jojo Whilden / HBO)