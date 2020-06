A Jóbarátok a mai napig egy igazi fejőstehén

2004 májusában véget ért az NBC akkoriban legsikeresebb sorozata, a Jóbarátok. Nem azért, mert baj lett volna a nézettségével, az utolsó, tizedik etapban 22,8 millió nézője volt egy-egy epizódnak átlagban, a sorozatzáró The Last One című részt pedig 52 millió amerikai látta élőben. Szóval mehetett volna tovább, csak éppen a színészek fizetése miatt ez kútba esett: az utolsó évadért kiharcolt/kizsarolt egymillió dollár/epizód/főnél többet a gyártó Warner nem volt hajlandó kifizetni.

Nem véletlenül persze, a Warnernél kiszámolták, hogy az akkor már az ismétlésekkel szépen termelő sorozatra tök felesleges kb. 1,25m x 6 x 22 = 165 millió dollárt (meg az apró, ugye, mert ez csak a főszereplők gázsija volt) költeni, hiszen az a legyártott 236 epizód busásan visszatermel minden belefeccölt fillért. Így is volt, a sorozat, amit az HBO anyacége, a Warner gyárt, az idei hazatéréséig (mostantól csak az HBO Maxon lesz látható) annyi pénzt termelt a cégnek és a színészeknek is, ami hallatán csak elismerően bólogatni lehet.

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer az első évadban 22 500 dollár/epizódos minimálbéren voltak, ami a második évadra 40 000 dollárra emelkedett - igaz, nem mindegyiküknek, csak Anistonnak és Schwimmernek, akiket Hollywood is megkörnyékezett. Ekkor határozták el a színészek, hogy ez nem lesz így jó, hiszen egyforma munkát végeznek, egyforma fizetés jár érte, és egyfajta mini-szakszervezetet életre hívva a harmadik évadra 75 000, a negyedikre 85 000 dolláros gázsit alkudtak ki, és így lépegettek egyre feljebb, míg a 7. és 8. évadra már 750 000 dollárt kaptak, a 9. és 10. esetében pedig egymilliót.

2004-ben véget ért a kaland, de, köszönhetően a hatodik évad során okosan kialkudott szerződésnek, a színészek a szindikátusi sugárzástól a a külföldi ismétlésekig minden, a sorozathoz köthető bevételből részesülnek - amíg világ a világ. Ez a Forbes becslései szerint évi 19-20 millió dollárt jelent a mai nap is. Kvázi a semmiért. Ja, nem is kvázi.

És ha azt hinnénk, hogy ők jártak legjobban ezzel a bulival, hát óriási tévedésben vagyunk, a gyártó Warner éves szinten egymilliárd dollárt keres a sorozaton.

Ezért dolgozik olyan keményen minden gyártó a sitcomokon, a legjobban értékesíthető és ismételhető tartalmon, mert ha elérik azt a szintet, amit az Office, a Jóbarátok vagy az Agymenők, onnantól sika, kasza, léc - a pénzcsapot elzárni sem lehet.