Az RTL Made in Karantén formátuma már 22 országban látható

A nemzetközi formátumpiac remek dolog, a koronavírus okozta világjárvány pedig bátorrá tette a műsorgyártókat: az RTL Magyarország és az UFA Magyarország által közösen fejlesztett tehetségkutató, a Made in Karantén is ilyen műsor volt, és sikerült eladni külföldre is.

Ez azért nagy szó, mert mi elsősorban vásárló és nem fejlesztő ország vagyunk, a Virtuózok, a Való világ és tán az Észbontók mellett ez azon kevés műsorok egyike, ami hosszú távon termeli a pénzt az ötletgazdáknak. A formátum az UFA Magyarország és a Fremantle Distribution közreműködésével 22 ország közel 250 millió nézője számára vált elérhetővé, hiszen a pánarab MBC1 csatorna vetíti Made in Quarantine címmel. Egyelőre négy epizód került képernyőre.

A tehetségkutató külföldi verziójában is négy híresség zsűrizi a különböző, otthon, a négy fal között készült videókat, és a legjobbakat adásonként díjazzák. Az eredeti, magyar verzióhoz képest azonban a zsűritagok nem egy stúdióban, hanem műholdon keresztül, saját otthonukból értékelik a versenyzőket.