Mindhárom RTL sorozat új évaddal folytatódik

Az RTL bejelentette, hogy új évadokkal folytatódik a Mellékhatás, az Apatigris és a Tanár 3.

A Mellékhatás az RTL Magyarország első saját fejlesztésű sorozata, amely 13,3 % SHR átlag közönségaránnyal futott és 665,537 VV-t generált a teljes RTL Most platformon.

Az Apatigris, az RTL Magyarország első olyan heti vígjáték-sorozata, mely száz százalékban saját fejlesztésű sorozat, ami a premierkor és az RTL Most+ platformon is népszerű volt, ahol az első évad összes epizódja is megnézhető.

A Tanár 3. évada a televíziós premier után az RTL Most + platformon ért el magas nézettséget, ahol a teljes harmadik évad egyben elérhető. A Tanár 4. szériájának forgatása hamarosan megkezdődik.