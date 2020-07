Jön a Való Világ 10

Újabb évaddal tér vissza a Való Világ nevű valóságshow, jelentette be az RTL. Ez már a tizedik széria, az indulásról pontosat nem tudni, de már lehet rá jelentkezni, a győztes 36 millió forinttal lesz gazdagabb.

A reality, amely a csúcsán volt, hogy 2 milliós nézettséget is hozott, nem kisebb sztárokat adott eddig az országnak, mint VV Szabolcs, VV Laci, VV Milo, VV Alekosz, VV Attila, VV Aurelio, VV Robin, de említhetnénk VV Somát is, vagy akár VV Zsuzsit. (Sőt, rajtuk kívül is vannak még híres VV-k, ők csak a győztesek voltak eddig.)

A sorozat 2014-től már az RTL II-re költözött, a nyolcadik évadban pedig megvásárolták a Big Brother licencét, így a két műsor arculata lett keverve. A játékmenet szempontjából maradtak a Való Világ alapjai. A kilencedik évadban hét játékos kezdte el a villalétet és naponta érkezett új játékos, míg végül elérték a 12 fős létszámot.

Borítókép: Velvet Fotós: Szécsi István