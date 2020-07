Aggódik az Indexért az Európai Bizottság alelnöke

Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke: Nem szabad megengedni, hogy a gazdasági nyomás politikai nyomásgyakorlást eredményezzen

A demokrácia nem működik szabad és független média nélkül.

A koronavírus-járvány minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú a polgárok tájékoztatása, a tények ellenőrzése és a kormányok elszámoltatása tekintetében.

Az olvasóközönség most nagyobb, mint valaha, a bevételek viszont jelentősen visszaestek. Nem szabad megengedni, hogy a gazdasági nyomás politikai nyomásgyakorlást eredményezzen.

Aggodalommal kísérem figyelemmel az Index helyzetének alakulását. Szeretném szolidaritásomról biztosítani az Index dolgozóit, akik nagyon nehéz körülmények között végzik a munkájukat.

Ezt üzenem nekik: Amit tesznek, azok az értékek, amelyekért küzdenek, a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége mind-mind elengedhetetlenül fontos a demokrácia és Európa számára. Az olvasóktól kapott támogató üzenetek is arról tanúskodnak, mennyire fontos munkát végeznek.

Számíthatnak a támogatásomra.

Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, értékekért és átláthatóságért felelős biztos

Solidarity with Index journalists

Democracy cannot work without free and independent media.

The COVID-19 crisis has demonstrated, more than ever, the crucial role of journalists to inform citizens, to check facts and to hold governments to account.

But while readership and audiences have been record high, revenues have been heavily hit. Economic pressure should not turn into political pressure.

I have been following the situation of Index with concern. I would like to express my solidarity with the staff of Index who has been working under very difficult conditions.

I want to tell you: “What you are doing, the values you are fighting for, media freedom and pluralism, are essential for democracy, and for Europe – and all the supporting messages of your readers testify of the importance of your work”.

You can count on my support.

Věra Jourová, Vice President of the European Commission for Values and Transparency