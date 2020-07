Megtalálták Naya Rivera, a Glee színésznőjének holttestét

Megtalálták Naya Rivera, a Glee színésznőjének a holttestét. Múlt hét csütörtökön, július 9-én írtuk meg, hogy az amerikai hatóságok attól félnek, vízbe fulladhatott a Glee és más sorozatok színésznője, Naya Rivera, miután egy bérelt csónakkal úszni indultak négyéves kisfiával egy kaliforniai tavon, de a fiút egyedül találták meg a vízi járművön. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a színésznő nem viselt mentőmellényt, de a kisfia igen.

A Sky News 13-án hétfőn először arról adott hírt, hogy a színésznő keresése közben egy holttestet találtak a Los Angelestől északnyugatra fekvő Piru-tavon, ahol múlt héten eltűnt, hétfő este pedig a megyei seriff is megerősítette, hogy:

Naya Rivera holttestét találták meg.

A színésznő 33 éves volt.

A Ventura megyei seriff hivatala azt közölte néhány napja, hogy arról érkezett hozzájuk jelzés, hogy a Piru tavon egy csónakon egyedül tartózkodik egy kisfiú. A gyereket meg is találták a hatóságok. Riverát búvárokkal és a levegőből is keresni kezdték. Bűncselekményre utaló nyom nem volt az ügyben, feltehetően baleset történt, szólt a hivatalos közlemény múlt héten, Rivera valószínűleg vízbe fulladt. Napokig keresték a színésznőt több mint 80 szakképzett kutatóval, helikopterrel, csónakokkal és a szárazföldön is.

Rivera gyermekszínészként és modellként kezdte pályafutását, hirdetésekben is szerepelt az Egyesült Államokban. Tévésorozatokban is szerepet kapott, 2014-ben pedig a Home című horrorban láthatta a közönség. Abban az évben ment hozzá Ryan Dorsey színészhez, gyermeke apjához. A pár 2018-ban vált el.

Leghíresebb szerepe Santana Lopez volt a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatban, de felbukkant többek között a Csajok és a Kaliforniába jöttem egy-egy részében is.