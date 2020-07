Szeptemberben indul az M4 Sport+, minden NB I.-es meccset közvetít majd a köztévé

Az M4 Sport a weboldalán jelentette be, hogy szeptember 12-től minden szombaton és vasárnap a Duna Worldön jelentkezik az M4 Sport+, ami gyakorlatilag azért jött létre, hogy a labdarúgó NB I. minden mérkőzését közvetíthesse ezentúl a közmédia valamelyik televíziós csatornája.

Az M4 Sportot öt éve indította el a köztévé, a műsorán azóta szerepelnek látvány- és olimpiai sportok, magyar érdekeltségű események, a nemzeti válogatottak világ- és Európa-bajnokságai, és olyan kiemelt események, mint a labdarúgó-világ- és Európa-bajnokság, a Bajnokok Ligája mérkőzései vagy a Forma–1-es világbajnokság.

Az M4 Sport+ nem külön adó lesz, hanem egy 14:00 és 22:00 között jelentkező kvázi sportsáv a közmédia nemzetközi csatornáján, a Duna Worldön,

ezzel még jobban kiszolgálva a szurkolókat és a sport iránt érdeklődőket határon innen és túl.

Az M4Sport oldalán megjelent közleményben az új műsorsávot kényszeresen új sportadónak aposztrofálja a köztévé, pedig nem önálló entitásról van szó, csak csak 16 órányi, főleg magyar labdarúgással foglalkozó sporttartalomról. Az NB I.-ből minden meccset közvetítenek majd, sőt, a tervek szerint az NB II. „legjavából” az eddiginél is több közvetítés kerül műsorra.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója azt is elmondta: nem titok, hogy folyamatosan dolgoznak egy felhasználóbarát, internetes médialejátszón is, hogy a digitális tartalomszolgáltatásban is lehető legjobban kiszolgálják nézőiket.

A hazai labdarúgó-bajnokság élő mérkőzésközvetítésenek nézettsége egyébként meglehetősen fluktuál. A közönségarány a teljes lakosságban 0,4% és 8,1% között mozog, ez függ a csapatoktól és az időponttól is. A délutáni mérkőzések – amikor a két nagy kereskedelmi tévében lényegében nincs értelmezhető tartalom – népszerűbbek, mint egy este nyolckor kezdődő meccs, amire „csak úgy” nem nagyon kapcsolnak oda. A legnagyobb közönségarányt is egy ilyen mérkőzés, a június 27-i Debrecen–Paks hozta 8,1 százalékkal, amivel 17:00 és 19:00 óra között igencsak az M4 Sport volt a legnézettebb csatorna.