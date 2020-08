Új sorozatban omlik össze Nicole Kidman élete

Október 25-én érkezik az HBO GO-ra a The Undoing, magyar címén Tudhattad volna című minisorozat. Itt menten van egy csavar, hiszen a sorozat alapja Jean Hanff Korelitz 2014-es, You Should Have Known című regénye, azaz a magyar cím ebben az esetben a forráshoz közelebb van, mint az HBO-é, de ez most mindegy, csak ha már annyit ütjük a szinkront és fordítást, ugye.

A sorozat három főszereplője Nicole Kidman, Hugh Grant és Donald Sutherland, az írója David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal, Mr. Mercedes, Goliath, Big Sky, Big Little Lies) a rendezője a dán Susanne Bier, akinek a Bird Box című Netflix-horrort és a Night Manager című minisorozatot köszönhettük.

A sztori: Grace Fraser (Kidman) sikeres terapeuta, megjelenés előtt áll az első könyve, a férje imádja, a fia egy elitiskola kiváló tanulója, nagy ház, szép kocsi, sok-sok kristálypohár. Aztán az élete egycsapásra bedől, a család érintett lesz egy gyilkosságban, a mintadiákról kiderül, hogy sötét titkai vannak, a férj (Hugh Grant) meg pont a lehető legrosszabbkor tűnik el, és hagyja szarban a nejét.

Ennél többet vétek lenne elárulni a sorozatról, tessék inkább megnézni.