Szavazásra buzdító epizód készül Az elnök emberei sorozathoz

Az amerikai elnökválasztáson szavazásra buzdító epizód készül Az elnök emberei című, 14 éve véget ért politikai drámasorozathoz. A különleges epizód az egykori First Lady, Michelle Obama When we all vote (Ha mindannyian szavazunk) nevű kampányát támogatja – közölte kedden az HBO Max streaming-szolgáltató alapján az MTI.

A politikai filmsorozat gárdája 15 év után először áll össze újra, hogy szavazásra buzdítsa az amerikai polgárokat.

Egy Los Angeles-i színházban forgatják és a novemberi választások előtt mutatják be az epizódot, mely az 1999 és 2006 között az NBC csatornán futott sorozat harmadik évadának Sakk-matt (Hartsfield's Landing) című részének feldolgozása lesz.

A demokrata elnök szerepében ismét Martin Sheen lesz látható, a sztori pedig az, hogy az elnök stábjának Bradley Whitford által megszemélyesített alelnöke megpróbál szavazókat megnyerni New Hampshire állam egyik stratégiai szempontból kiemelt jelentőségi városában.

Az elnök emberei hét évadot élt meg és összesen 26 Emmy-díjat nyert, ez minden idők egyik legsikeresebb politikai drámasorozata.