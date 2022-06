A pandémia és a pandémiával kezdődő korszak járványokkal, klímaparákkal és háborúval néhány reklámkészítőt is képes volt inspirálni. Nem az átlag distancing filmekre gondolok, amikkel tele volt a padlás, hanem az igazán inspiráló darabra, ami azt az életérzést képes feldolgozni, amit a krízisbe került társadalmat alkotó egyén a legbensőbb létezésében megél.

Persze, nehéz ma a költészettel felkelteni a figyelmet, de szerencsénkre Villon klasszikus nyitósora, a „Szomjan halok a forrás vize mellett” soha nem vesztette el paradoxonának izgalmát és érvényességét. Ezt újra feldolgozni mindig izgalmas, hiszen ennek a gondolatmenetnek soha nincs nyugvópontja, az életünk képletének minden biztosításunk ellenére pedig sosincs megoldása

Zavaros időket élünk

A Burger King a formátum címének a „Zavaros időket” (Confusing Times) választotta, és az első verzióban tökéletesen megrajzolja azokat a feloldhatatlan ellentéteket, amiket mindannyian megéltünk. Már a nyitás is nagyon vicces: „Joe azon gondolkodik, hogy most akkor otthonról dolgozik, vagy beköltözött a munkahelyére”, majd olyanokkal folytatódik, mint például „Dustin vásárolt egy könyvet a klímaváltozásról. Angliából szállították repülővel és műanyagba csomagolták. Most zavarban érzi magát.”

Vagy ott van Jason, aki „belekeveredik egy valós beszélgetésbe, amiben nem tudja lekapcsolni a mikrofont, nem tudja kikapcsolni a kamerát, és nem tud elmenni vécére amíg a másikat hallgatja.” És az is eléggé betalál, hogy „Simonnak és Sarah-nak babája született, és most mindenki azt kérdezi, mikor jön a következő. Miért, mi a baj ezzel a babával?” A film végén oda lyukadunk ki, hogy a Burger King új húspogácsája nem tartalmaz marhát, mégis olyan íze van, mint a hagyományos marhából készült húspogácsának.

Van második rész is, feszítik a húrt

Erre tesz rá még egy lapáttal a második rész, ami még kellemetlenebb helyzeteket mutat meg, amitől aztán tényleg elveszíthetjük a magunkba és a világba vetett hitünket. Érdemes minden darabján végigmenni.

„Garry lánya szeret hercegnőnek öltözni játékból – akkor most Garry rossz szülő? Jedah ki akarja törölni a szakítós üzenetét, amit az exének küldött –, de akkor küld egy üzenetet arról is, hogy kitörölte az előző üzenetet, ami rosszabb, mint az eredeti üzenet. Frederick egy jobb világot akar a gyermekeire hagyni – de ahhoz az kéne, hogy legyenek gyerekei, amiről a szakértők egybehangzóan azt állítják, hogy ez a legkevésbé fenntartható dolog a bolygón. Stella szomszédjának lett egy kutyája, Max – de ez Stella fiának a neve. Akkor most a kutyának emberi nevet adtak, vagy Stella adott kutyanevet a fiának? Stella zavarban van.

Darrell letöltött egy applikációt, hogy... érted, kicsit gimnasztikázzon valakivel. Itt találkozott a a mostani feleségével. Azóta hát... nem gimnasztikáznak. Alejandro épp vásárolt egy környezetbarát mosógépet a Black Friday-en. Akkor ő most jót tett a környezetért, vagy valami nagyon-nagyon rosszat. Sophie azt olvasta, hogy csapvizet inni nem biztonságos, a műanyagpalackok pedig tönkre teszik a bolygót. Most azon gondolkodik, hogyan kellene folyadékot pótolni. Van még három napja, hogy kitalálja. A világ egyre félelmetesebbé és még zavarosabbá válik, úgyhogy a Burger King egyértelmű, hogy bemutatja új csirkefalatkáit, amiben egyáltalán nincs csirke. De olyan az íze, mint a csirkének. Növényi alapú csirkefalatkák. Zavaros.”

Mondhatnánk, hogy kár, hogy nincs több ilyen mélységű és egyszerre ennyire felszabadítóan vicces reklámfilm, de inkább maradjunk annyiban, hogy mennyire jó, hogy egyes kreatívok valahogy képesek a húrok túlfeszítésére, és olyan üzeneteket közvetítenek a nagy tiszteletű lakosságnak, amiben embernek nézik, nem kizárólag vásárló robotnak.

(Borítókép: BURGER KING Confusing Times DAVID Cannes Lions 2021 Film from The Work 735635 17201375 / YouTube)