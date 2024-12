Már eleve fura a nyitó szituáció, hogy egy öreg faszi karácsonyra készülve éppen az égősorokat pakolja fel a nappaliban, miközben a kanapéról, és a nappali egyéb pontjairól különböző háziállatok kísérik figyelemmel a tevékenységét.

Kutya, disznó, lúd, egér meg egy szamár.

A férfi mobiljából karácsonyi dal szól, és a szám végén a férfi hangvezérléssel a létra tetejéről újrajátszatja a számot – végtelen ismétlésre állítva.

És itt kezdődnek a bajok.

Karácsonyi szamár

Mert oké, hogy a szamár valahogy bekerült a nappaliba, ez nyilván Ausztráliában sajátos karácsonyi szokás (nem az). Viszont a szamár ekkor gondol egyet, és a mobiltelefont lenyeli, majd kiszalad a házból és világgá ered az éjszakába.

Eddig is teljesen logikus.

A szamárra a vaksötét országúton két fiatal srác akad rá, akik megállnak mellette, mire a szamár gyomrából megszólal a karácsonyi dal. A két srác egymásra néz, és már meg is van a nagy ötlet.

Innentől a film a totál abszurditásig kijátssza az éneklő szamár-ötletet, hogy a végén egy nem teljesen világos fordulattal a szamár visszatérjen rég nem látott gazdájához – egy kis ajándékzacskóval a szájában. A végén lévő összegző szlogent tulajdonképpen jobb, ha le sem fordítom, annyira értelmetlen az egész történettel együtt.

De végülis kellett egy karácsonyi reklámfilm, megcsinálták, megvan, és értelme nem sok, de legalább vicces.

Ha megnézné a Toyota idei karácsonyi reklámfilmjét, ide kattintva megteheti.

(Borítókép: YouTube / Telstra | Together is for Christmas)