Hozzám az a két kis csajos jön

Hé, Tibor, iszkolj, vegyél már egy cigit, idefelé egész úton tőlem nyúltad a bagót, pedig már Magyarba' is milyen drága. Ce pula mea, mi az, hogy nincs pénzed? Tudom, hogy a Sejk adott, mindig ad az útra. Florinnak is mindig adott, amikor vele dolgoztam, nekem is ad, s neked is kellett, hogy adjon. Eurócentre meg tudom mondani, mennyit, de fillérre, lejre vagy mongol tugrikra is meg tudnám... Mi? Hogy mi az a mongol tugrik? Hagyjál már! A lényeg, hogy ne játszd itt a csórót, még visszafelé is le kell nyomni ezt az 1700 kilométert, de ha nincs pénzed, itt hagylak koldulni, csak előbb eltöröm a kezed-lábad, úgy könnyebben fog menni.

Jól van na, ne szarj már be, persze, hogy nem hagylak itt.

Tudhatnád, ha gondolkodnál kicsinyt, hogy nem tudnék nélküled hazajutni, legalábbis ennyi áruval nem. Na de most menjél, haladjál gyorsan cigiért, addig felhívom a Sejket, elsorolom, mikből tudunk válogatni. Igen, szinte semmiből, ne idegesíts már, Tibor, én is látom. Két napja Petru innen küldött fotót, micsoda választék volt, akkor kellett volna itt lennünk, de te még a határon hánytál, mert muszáj neked minden szart összeenned. Nem tudom, hány fuvar járt itt azóta, csak azt, hogy ha ezt lefotózom, s elküldöm a Sejknek, hát rohadtul nem lesz boldog. Remélem, nem kell tovább mennünk, én ennél északabbra még nem voltam, s gondolom, te se. Hogy mi? Nürnberg? Nem, nem fogunk felmenni Nürnbergig, nincs az a büdös isten, hogy én még ennél is tovább men...

Persze, ha a Sejk azt mondja, az más. De honnan tudná szerinted a Sejk, hogy arrafelé milyen a portéka? Ne is idegesíts, menj, hozzad azt a cigit, meg egy kávét is hozzá, hígat, sok tejjel, hideggel, igen, cu lapte rece, nem tudom, hogy mondják németül. Nem, azt se, hogy a tejet hogy mondják, milk vagy micsoda, de lehet, inkább törökül kellene tudnod, ahogy itt szétnézek. Mindegy, mondjad azt, hogy latte, szerintem azt csak Magyarba' nem értik, meg mutasd, hogy fázol, ebbe a kurva melegbe csak rájönnek, hogy mit akarsz.

Várj, gyere vissza, gyere már! Lemerült ez a szar telefon, mondtam, ugye megmondtam, hogy kontaktos a kábel, s nem tölt. Hát tényleg nem. Hol a telefonod? Miért, miért, hát mert felhívnám arról. Mi? Mi az, hogy neked nincs meg a Sejk száma? Hát mi az anyám kínjáért jöttél te, kirándulgatni, hülye gyerek? Tényleg, egyáltalán hogy kerültél a Sejk közelébe? Ja, hogy apád meghalt, amikor neki intézett egy fuvart, oké, hagyd inkább, jobb, ha nem tudom, hogy milyen fuvart, meg hogyan halt meg, semmi ilyet.

Minél kevesebbet tudunk, annál nyugodtabban alszunk, hát nem? Anyám is mindig ezt mondogatta, amikor apámról kérdezgettem, hogy hová s miért hurcolta el a szeku.

Nem, nem a biztonsági őr, ne legyél már hülye, hány éves vagy? Mindegy, hagyjuk, adjad csak ide mégis a mobilodat, megcseréljük a kártyát, aztán minden rendben lesz, megbeszélem, hogy hányat vigyünk, miféléket, hogyan.

Amúgy mióta dolgozol a Sejknek? Ez az első utad, ez, tényleg? Na, ezt is jól kifogtam. De akkor mesélek neked a Sejkről, amíg várom, hogy kitalálja, mi legyen. Adj már még egy szálat, ha már a kávét kilögybölted, faszom se gondolta, hogy még azt se lehet rád bízni. Szóval amikor én a Sejkhez kerültem, azt hallottam róla, hogy régen a francia légióban szolgált, ahol valami afrikai vagy arab törzsfőnököt kirabolt vagy hálából kapott a vagyonából, szóval amiket a faluban beszéltek róla. Persze egy szó se igaz belőle, egy film miatt van az egész, az Ágyúgolyó futam az, hallottál már róla? Persze, hogy nem. Na, az egy versenyről szól, amiben autóval kell átkelni Amerikán, ennek az egyik főszereplője a Sejk. Innen jött az ötlete, hogy akkor ő a Sejk, s mi vagyunk az európai ágyúgolyófutam, mert végül is azt csináljuk, bejárjuk oda-vissza, ha nem is...

Na várj, hív.

Na, gyere Tibor, az anyád úristenit, megvan, milyen szajré kell neki, mehetünk a veszternhez, küldi a pénzt. Láttál már 20 ezer eurót egyben? Nem, mi? Hát nem is adnék ennyit egy olyan alak kezébe, mint te vagy. Na de haladjunk, kilenc kocsit kell megvenni, szóval szinte mindet, ami itt mozdítható, mert hát annyira kocsik ezek, amennyire jó nő egy tíz éve kamionparkolóban strichelő kurva.

Oké, most tényleg szedd össze magad. Én ülök ebbe a dupla trélerbe, te a hosszúba.

Ide, hozzám az a két kis csajos jön, egyik felülre, másik alulra, mögéjük a Golf meg az a szürke Audi. Az autómhoz hozzákötjük az egyik utánfutót, arra rátesszük azt a másik, fekete Audit, s akkor én hozok a kilencből öt autót. Neked meg felmegy a BMW, mögé meg az a kis tréler, és arra ez a Mondeo. Aztán mögéd is kötünk egy utánfutót, arra a másik utánfutóra rátesszük ezt a Chryslert, s meg is vagyunk. Nem fogunk száguldozni, százhúsznál többel nem megyünk, spórolunk a benzinnel is, meg hát érted, a beled kidolgozhatod, ha most valamit elbaszol. A cébé rádió nálad, ugye? Szedjük akkor össze magunkat, kemény utunk lesz.

Brékó, brékó, Tibor, mindjárt lesz egy Shell-kút, megállunk tankolni, ha jól számolom, azzal már kihúzzuk, hogy legközelebb csak Magyarban kelljen. Igen, pisálhatsz is, persze, meg megveszed azt a kávét is nekem, amit elcsesztél a telepen. Nem, hogy felejtettem volna el? Szóval index jobbra, s kisorolás tempósan, gyors megleszünk.

Nem, nem, Tibor, nem baszod meg, ez nem lehet igaz, du-te dracu, du-te dracu.

Ez tényleg nem lehet igaz. Honnan szalasztottak, te agybeteg? Mi a faszom az, hogy beletörted a tanksapkába a kulcsodat? Mondjad meg már nekem, hogy fogunk így tankolni, s ha nem tudunk, akkor hogy az anyámba fogunk hazajutni? Hogy mi? Hogy a te tréleredet az enyém után kössük? Mármint az én utánfutóm után?

Hát elment az eszed neked, Tibor?

Az én trélerem, rajta a négy autó, hozzákötve az utánfutóm egy autóval, ahhoz kötve a te trélered, azon egy autó meg még egy tréler egy autóval, s ahhoz hozzákötve még egy utánfutó még egy autóval? Szerinted mennyi idő kapnak el minket a zsaruk, hülye gyerek? Na jó, mást úgyse tudunk csinálni, kapjad magad, vegyél még egy vontatókötelet, de valami böhöm erőset, azt haladjunk, jó lenne minél többet éjjel menni.

Bună ziua, da, da, permis de conducere, dokumenti, da, domnilor. Picit beszélni magyarul, da, mi a baj? Nézzék autót, da, da, szállok ki.

Ugye nem voltál még Magyarba' tömlöcben? Hát eddig én se. Legalább a cigi meglenne, de még az se. Köszönöm, Tibor.

