Amikor a fiú hazament, de úgy igazán haza, a szülői házba, akkor megpróbált másképp nézni a házakra. Úgy, ahogy a gyerekkor tíz naptári esztendője idején, amely, mint az közismert, negyvenezer felnőttkori év tartalmával ért fel. Amikor minden házban titkok rejtőztek, mint a konyhakredenc üveglapja mögötti színes üvegek ásványvilága, amit képeslapok takartak el.

Néha még be is mászott a fiú egy-egy elhagyott portára, hátha talál a sűrű gaz között egy gyümölcstől roskadozó meggyfát, a kút kávájának támasztott rozsdás biciklit, aminek a lámpája olyanforma, mint a szputnyik, és ha meg lehetne javítani a biciklit, és elég gyorsan tekerné, akár ki is lehetne lőni az űrbe, ahol úgy parázslanak a csillagok, mint az árok partján a Porti cigaretták. Mert a cigi valahogy mindig előkerült a biciklivázakról lelógó műbőr szerviztáskákból.

Másképp nézett a fiú, hogy ne járjon úgy, mint A Négyszögletű Kerek Erdő mesélője, aki azt mondta:

Alig merek már kinézni az ablakon. Ott szokott előbukkanni a Szomorúság, a faluvégi dombhát mögül. Hű, komor ám, sötétbarna!

Mert ha éppen otthon jár, akkor mit lát? A négy sarki ház közül kettő rom, kivették az ablakokat, és akkor már mentek velük a konvektorok is. Mindkét házhoz volt köze a fiúnak, egyik előtt ücsörgött egy kamaszokból álló társaság 1978 nyarán. Valaki magnót hozott, mutatta, mit vett fel a rádióból, vetésforgóban szólt a Boney M., a Smokie, a Queen és a P.Mobil. A fiú ekkor nyolcéves volt, leste a nagyok minden mozdulatát, miközben úgy tett, mintha a focilabdámról próbálná kibetűzi az Artex feliratot. Nézzük csak – gondolta negyvenöt évvel később a fiú –, mi minden szűnt meg itt a rendszerváltást követő években! Először is a munkahelyek, az üzemek… Az Asztalosipari KTSZ, a Magyar Optikai Művek, a varroda, a szőnyegszövő, az ételhordókat gyártó üzem, de leépültek, összezsugorodtak a termelőszövetkezetek is. Nincs már Páva Áruház, ahol ruhákat, cipőket, sőt még szőnyegeket is vásárolhattak, nincs már mozi, bútorbolt, könyvesbolt, papír-írószer bolt, porcelán- és ajándéktárgy bolt… Nemrég szűnt meg a takarékszövetkezet, és Battonyának már nincs saját katolikus papja sem, így azokat, akik hetven évig jártak szentmisére, olyan pap temeti el, aki nemcsak az elhunytról, de azok családjáról sem hallott soha, és örülhetnek a hozzátartozók, ha az öt településen szolgáló pap talál időpontot a temetésre.

Ha a fiú Mezőhegyes felől érkezik, annak örülhet, hogy a helységnévtábla mellett álló romházak teljesen összedőltek, csak földkupacokat lát, mintha a házaknak saját sírhalmuk lenne. Mindent belepett a gaz, és még mindig jobb ezeket nézni, mint az összedőlés határán álló, fenyegető házfalakat, amelyeken a hengerelt minták olyan haloványok lettek, mint egy régi gyerekágy takarója, amin később a család a mákot szárította, majd tovább fakult, amikor kánikula idején a tyúkólra szögezték. Minden kifakul, elhalványul, összedől, ami nem, arra hungarocellszigetelést raknak, leszínezik olyan színárnyalatra, hogy a tűző napon szinte felrobbannak a falak, de ezekbe a házakba is beeszi magát a pocok, ha valaki tyúkot tart, mert a pockok rájárnak a tápra.

Ha valami történik, az hirtelen történik. Egyszer csak egy falka kóbor kutya veri fel a port, majd megállnak a Varázs ABC előtt. Várnak valamire, majd továbbrohannak, mintha valami kergetné őket. Az éhség. Minden váratlanul történik, ez legalább emlékezteti a fiút a régi időkre. Egyszer csak megjelent tíz korcs kutya, akik úgy néznek a fiúra, mintha ismernék.

Váratlan, ahogy váratlan volt az is, amikor 1982 őszén egyszer csak a fiú iskolájában bejelentették, hogy mindenki pakoljon, moziba mennek. Ültek a napköziben, éppen lapozgatták a Rolling Stones-könyvet, és ámultak a képaláírásokon (Mindenki Lucifere menedéket keres, Nyitva állok bármire én, Keith utazik, Briliáns a fogban, Keith a Coke alatt nem a Coca-Colára gondol), amikor szóltak, hogy öltözni, moziba mennek a Ben-Hur-előadást nézni. Szóval pár héttel Brezsnyev halála előtt minden általános iskolás látta a krisztusi jelenettel kezdődő Ben-Hurt. Ugyanilyen váratlanul egyszer csak felvertek egy cirkuszi sátrat a buszállomás mögött. Reggel még mit sem sejtve sétált el a fiú az ABC-be tízórait venni, és amikor fél kettőkor a napközibe indult ebédelni, már medvék és oroszlánok bámulták a Dombegyházára induló sárga távolsági buszokat és az azokon smároló gimiseket.

Minden elhalványul, ahogy a hengerezett minták, ahogy az idősek emlékezetében a receptek.

Lassan elfelejtenek süteményeket készíteni, majd elfelejtik az alapvető leveseket és az egytálételeket is. Még szerencse, hogy futár hozza ki az ebédet. Vannak utcák, tizedek, amelyekben már alig laknak, a romos, életveszélyes házakat ledózerolja az önkormányzat, megnyitva ezzel a behatolás lehetőségét a szomszédos kertekbe. Az elmúlt években eltűnt Békés megye lakosságának 17 százaléka. Battonya lakosságszáma éppenséggel megfeleződött. Ami Békésben történik, az maga a demográfiai megsemmisülés. Még néhány évtized, és eltűnik a térképről számos dél-békési település, ezzel együtt tűnnek el lokális tradíciók, szokások, a privát emlékezet. Nem marad más, csak a korhadó fa lélegzete, amit végül még el sem tüzeltek a szombati fürdéshez, nem marad más, csak a bedőlő ólak mélyéből induló szél, az identitás néhány elhurcolt emléktárgya, ami azt bizonyítja: mégis volt a fiúnak gyerekkora.

A szerző író, a Stenk munkatársa.

(Borítókép: Battonyai utcarészlet. Fotó: Benkő Imre / MTI)