Még meg sem jelent a Galaxy S9, a kínaiak már lemásolták

A hagyományoknak megfelelően valamikor tavasszal mutatja be és dobja a piacra a Samsung az aktuális csúcstelefonját, a Galaxy S9-et. A hagyományokhoz az is hozzátartozik, hogy a premier előtti hónapokban egy csomó részlet, fotó és technikai adat kiszivárog a készülékről a gyáraktól, beszállítóktól és partnercégektől. Egy kínai gyártó, a Vkworld ezekre az információkra alapozva most véghezvitte azt a bravúrt, hogy még a Samsung telefonjának megjelenése, sőt, a hivatalos bejelentése előtt lemásolta azt.

Az egészen csodálatos szemtelenséggel szintén S9-nek elnevezett telefon egy az egyben úgy néz ki, mint a rajongói blogokon és mobilos hírportálokon megjelent Galaxy-kémfotók, és a hardvere is elég erős: 5,99 hüvelykes átmérőjű, 2K felbontású kijelző, Helio X30-as processzor, 6 gigabájt memória és 128 gigás háttértár. A telefon izmos, 5000mAh-s akkut kap, ami elképzelhető, hogy a Samsungénál is nagyobb kapacitású lesz (az idei csúcsmodell S8-ban 3000-es van, a nagy vetélytárs iPhone X-ben 2700-as).

A legnagyobb vonzereje viszont mindenképpen az ára lesz a készüléknek, ami 300 dollár (kb. 80 ezer forint) körül fog alakulni, ami az ezerdolláros csúcskategóriás telefonok korában több mint baráti. A megjelenéssel természetesen megvárják a Samsung telefonjának premierjét, hiszen a dél-koreaiak reklámkampánya nyilván a klóntelefonnak is jól fog jönni.