Dél-Korea lecsapott, bezuhant a Bitcoin

Keményen lecsaptak a dél-koreai pénzügyi hatóságok a Bitcoinra, hogy visszaszorítsák a pénzmosást. Az ország a kriptovaluták egyik legnagyobb központja, a Telegraph cikke szerint a világ összes Bitcoin-tranzakciójának egyötödét ott bonyolítják le.

Új szabályozást helyeztek érvénybe, és ennek értelmében tilos lesz névtelenül virtuális pénzzel kereskedni.

Dél-koreában egymillió embernek van kriptovalutája.

A pénzügyi hatóságok nagyobb hatalmat kapnak, joguk lesz bezárni a kriptovaluták virtuális tőzsdéit.

Irracionálisan túlfűtött a virtuális valuta kereskedelme, nem nézhetjük tétlenül ezt az abnormális spekulatív helyzetet - mondta Hong Nam-ki, a kormányzati politikáért felelős miniszter.

A névtelen fiókokat egyszerűen bezárják

Dél-Koreában komolyan aggódni keztek a pénzmosás, az ármanipuláció és más pénzügyi csalások miatt, ezeket akarják megakadályozni. Az országban a pénzügyi cégeknek is megtiltották a Bitcon vagy más kriptovaluták használatát.

Az akció hatására megint csökkent a Bitcoin árfolyama, 15 300 dollárról 13 700-ra. Korábban a 20 000 dollárt is meghaladta az árfolyam, de karácsony előtt is volt egy zuhanás, amikor egy nap alatt 30 százalékot esett a kriptovaluta értéke. Ezt követően 16 000 dollár körül állt be a Bitcoin ára.