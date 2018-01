Bemutatták a világ első érintésérzékeny műkezét

Egy nemzetközi kutatócsoport Rómában bemutatta a világ első olyan, laboratóriumon kívül is használható bionikus kezét, amellyel a viselője érzékeli az érintést – írja a BBC.

Majdnem olyan, mintha visszakaptam volna a kezemet

– mondta Almerina Mascarello, a műkezet megkapó olasz nő, aki több mint húsz éve vesztette el a saját bal kezét egy balesetben.

A műkéz fejlesztésében olasz, svájci és német mérnökök, idegtudósok, sebészek és robotikai szakemberek is részt vettek. Ugyanez a tudóscsapat mutatta be a világ legelső érző műkezét, de az akkori változat még túl nagy felszerelést igényelt, így csak laboratóriumi körülmények között lehetett használni. Mostanra viszont sikerült akkorára zsugorítani, hogy már a hétköznapokban is használható.

A kéz működésének lényege, hogy szenzorokkal szerelték fel, amelyek érzékelik, hogy a megérintett tárgy puha-e vagy kemény. Ezután a szenzorok adatait továbbítja egy hátizsákban hordható számítógépbe, amely az agy által feldolgozható jelekké konvertálja azokat. Végül az információ a nő felsőkarjába ültetett elektródákon keresztül jut el az agyba, ahol érzetté alakul.

Fotó: BBC News

A tesztek során a nő képes volt bekötött szemmel azonosítani, hogy a megfogott tárgyak milyenek voltak. Utána azt mondta, az érzés ugyanolyan spontán volt, mintha a saját kezét érték volna az ingerek. Mint mondta, ezzel végre újra rendesen el tud végezni olyan feladatokat, mint a felöltözés vagy a cipőhúzás. Mivel még mindig csak prototípusról van szó, egyelőre hat hónap után meg kellett válnia tőle. A csapat szeretné még tovább kicsinyíteni a felszerelést ahhoz, hogy végül piacra lehessen dobni.

A teljes videót itt lehet megnézni: