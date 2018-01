Ezzel a kamerás napszemüveggel bárki élőzhet Facebookon

A Snap próbálkozott először azzal, hogy beépített kamerás napszemüveget dobjanak piacra, de a Spectacles nevű szemüveg végül bukás lett. Talán azért, mert csak Snapchatre lehetett vele videót posztolni, azt is utólag és csak 30 másodpercben. Az ACE Eyewearrel a legnépszerűbb közösségi oldalakra lehet élő videókat sugározni akár jóval hosszabban is – írja a Verge.

Az Acton nevű cég által gyártott, por- és vízálló ACE Eyewear is mobilappon keresztül működik, de Facebookra, Youtube-ra, Instagramra is lehet vele posztolni 8 megapixeles fotókat és HD videókat egy 120 fokos látószögű kamerával. A felvételt a bal oldalon egy gombbal lehet elindítani.

A Spectacles különlegessége volt, hogy körvideókat készített, az ACE Eyewear marad a hagyományos négyzetalaknál. Az akku egy töltéssel 80 órát bír nyugalmi állapotban, vagy másfél óra folyamatos felvételt, amiből egy-egy videó maximum 40 perces lehet. A tárhelye egyébként 4 gigabájtos.

Egy másik különbség, hogy a Snap szemüvegéhez eleinte direkt nehezen lehetett hozzájutni. Az Acton itt is a hagyományosabb módszert követi, és a 199 dolláros szemüveget már elő lehet rendelni, most épp 99 dollárért (25 ezer forintért). A terv szerint áprilistól kezdik szállítani. (Frissítés: egy olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy a 99 dollár csak a foglaló, amit majd a teljes árból levonnak a későbbi megrendeléskor, ahogy az az apró betűs részben valóban benne is van.)

Itt egy promóvideó is, amiből kiderül, hogy ha kamerát szerelsz a sisakodra, tuti elhagy a barátnőd, de ha napszemüvegben ülsz asztalhoz, nemcsak hozzád megy feleségül, de még sapka is nő a fejedre.