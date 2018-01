Itt vannak az Intel és az AMD közös csipjei

Eléggé meglepte a techvilágot tavaly novemberben a hír, hogy a két nagy rivális processzorfejlesztő és -gyártó cég, az Intel és az AMD összefognak, hogy olyan laptopcsipeket építsenek, amikben ötvözik az Intel Core és az AMD Radeon processzorok legjobb tulajdonságait.

Most a 2018-as CES-en be is mutatták az együttműködés első gyümölcseit: a 8. generációs Intel Core i5 és i7 csipeket, amikbe AMD Radeon RX Vega M grafikus processzorokat építettek – jelentette a The Verge.

Az i5 és az i7 is 4 GB-os videómemóriával bír (HMB2 VRAM), aminek köszönhetően drasztikusan csökkenhet a csipek helyigénye, miközben nő a laptopok akkumulátorideje, legalábbis az Intel fejlesztői szerint. A két új csip az Intel H-sorozatába illeszkedik, és a cég laptopok számára fejlesztett processzorainak legerősebbjei lesznek. Ebből következik, hogy megjelenésük leginkább a nagy teljesítményű, gamer laptopokban várható.