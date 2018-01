A szex megvolt, most már dolgozni kéne

A szakmai hálózatépítés egy merő gyötrelem – jelenti ki Ryan Ogle, a Ripple nevű app világpremierjéül szolgáló sajtótájékoztatón, a közönség pedig egyetértően bólogat. Unalmas, statikus, nem fejlődik, olyan, mint egy 15 évvel ezelőtti katalógus, senki se szereti - szidja tovább a Linkedint anélkül, hogy akár egyszer is kimondaná, hogy Linkedin. Pedig a hálózatépítés tulajdonképpen olyan, mint a társkeresés, és hát ki tudna nálunk többet a társkeresésről? - teszi fel a kérdést, ami tényleg költői, Ryan és csapata mögött ugyanis a randizást és egyéjszakás kalandok szervezését 21. századi szintre emelő Tinder világhódítása áll.

Elsőre kicsit meredeken hangzik hogy egy véresen komoly szakmai kapcsolati hálót ugyanúgy kéne felépíteni, ahogyan a Tinderen bökögeti a fotókat jobbra-balra az ember, de Ogle elég meggyőzően érvel. Elvégre a Tinder is jóval több annál, hogy fotókat mutogat vadidegeneknek egy rendszer, aztán ha ketten kölcsönösen belájkolták egymást, nyit nekik egy csetfelületet. A lényeg az, hogy olyan embereket mutasson, akik az addigi viselkedésünk és a megadott adataink valószínűleg tetszeni fog, és a mi fotónkat is olyanok elé dobja, akik a legnagyobb eséllyel éppen minket keresnek. Elvégre végső soron a munkahelykeresés is a tökéletesen passzoló partner megtalálásáról szól, lehetőség szerint minél kevesebb mellélövéssel és kínos randival.

Itt Ogle rögtön vissza is tér a Linkedin gyalázására kicsit: azt mondja, a szakmai hálózatépítésben tulajdonképpen egyeduralkodó, és két éve a Microsoft által 26 milliárd dollárért felvásárolt rendszer kudarcát épp az mutatja, hogy leginkább munkakeresésre használják. Nem pedig szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására, amire eredetileg kitalálták. A Ripple (nem összekeverendő az ugyanilyen nevű népszerű Bitcoin-klónnal) pedig éppen erre megy rá. Interaktív és élő, valódi hálózat, ahelyett, hogy mindenkinek van pár száz ismerőse, mert mindenkit visszajelölt miért na alapon, de valójában ezeknek a 90 százalékáról az se tudja, kicsoda.

Az alap itt is a jól bejáratott jobbra húzom, balra húzom rendszer, csak pár szelfinél és gondosan beállított nyaralós fotónál azért több támpontot kapunk (és persze adunk meg mi is). Iskolai és munkahelyi háttér, érdeklődési kör, szakmai események, amiken részt vettünk, Twitter-fiók. Medium-profil, megosztott szakmai cikkek - ilyesmik alapján dönti el a Ripple, hogy valaki elé odadob-e potenciális szakmai kapcsolatnak. Ebből már az is látszik, hogy a Ripple-falunk tulajdonképpen olyan, folyton változó, aktualizálódó hírfolyam-szerűség lesz, mint a Facebookunk, csak a macskás-kisgyerekes-bulizós fotók nélkül. A Facebookot idézi az is, hogy lehet csoportokat szervezni, például szakmai összejövetelek, konferenciák apropóján.

A Ripple hétfőn indult el, az alkalmazást Androidra és iOS-re itt lehet letölteni. Ingyenes, és egyelőre reklámok és szponzorált felületek sincsenek benne - Ogle azt mondja, először legyen sok felhasználójuk és egy olajozottan működő rendszerük, utána ráérnek azon gondolkodni, hogy keressenek pénzt vele.