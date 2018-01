Fejjel rohanunk neki a Black Mirrornak

Még nincs két hete, hogy megjelent a Black Mirror scifi-thiller tévésorozat új évada, ami szokás szerint azzal gerjeszti a technoparanoiát, hogy megmutatja, hogyan hozza a felszínre az ember sötét oldalát a fejlett technika. Kicsit azért megnyugtató, hogy a sorozatban mutatott technológiák jellemzően a bőven scifi kategóriába tartoznak.

Kivéve, amikor nem. Az új évad egyik epizódjában fontos szerepet játszik egy robotpizzériaként működő önjáró autó. Erre most mit mutatott be a Toyota a CES kiállításon? Úgy van: egy robotpizzériaként is működtethető elektromos önjáró autót.

Az e-Palette nevű járgány egyelőre prototípus formájában létezik, az első éles bevetésének a 2020-as olimpiát szánják. Moduláris felépítésű, így a mobil pizzéria mellett annyi verziója, mérete, és funkciója létezhet, amennyit csak kitalálunk: robottaxi, mozgóbüfé, csomagkiszállító postás, akármi. A lényeg, hogy teljesen önműködően mozog és navigál.

Az alapjármű nagyjából kisbusz méretű, önvezető, és a rakterébe azt telepítünk, ami csak jólesik. A cég szerint például remekül lehet használni majd fesztiválokon, a legkülönfélébb feladatokra, a büfékocsitól az ideiglenes minikórházon át a bulizók szállításáig. Az első hivatalos partnerek között az Uber, a Pizza Hut és az Amazon mutatja a fő fejlesztési irányokat.

Az autó technikai paramétereiről még gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, de azt igen, hogy hogyan képzeli a Toyota a felhasználását. Valahogy így:

Csak arra kell nagyon vigyázni, hogy ha véletlenül elüt egy embert, és a biztosító elkezd nyomozni a baleset körülményeivel kapcsolatban, nehogy belebonyolódjunk valami nagyon sötét ügybe. És úgy tűnik, ez nem csak nekünk jutott eszünkbe: