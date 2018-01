Tisztábban dübörög a basszus a matematikától

Nagyjából olyan vékonyak a Samsung CES-en bemutatott VL5 és VL3 aktív hangszórói, mint az IKEA-ból beszerezhető Lack falipolc, pedig a nagyobb változatban három 5 colos középsugárzó és két magassugárzó elfért (a kisebbikben csak egy-egy).

A lapos kialakítás ellenére meglepően tiszta mély hangok jönnek ki belőlük, ezt a vállalat Los Angeles melletti audio laborjában megtapasztalhattuk, ahol még a bemutató előtt meghallgattunk egy prototípust. Ott azt is elmagyarázták, milyen mérnöki trükknek köszönhető a jó hangzás.

Igazi Zenehallgatók tesztje

A kaliforniai laborban a Samsung hangcuccai sokféle teszten esnek át, mielőtt a gyártósorra kerülnének. Nehéz elhinni, amíg az ember nem ül be egy vaktesztre, hogy két azonos árú rendszer közt mekkora különbség lehet. Mi ezt megtapasztaltuk, amikor élőben kipróbáltuk a Samsung tesztkörnyezetét, ahol a tévéktől a hangprojektorokon át a mobilokig mindent bevizsgálnak. A magyar újságírói csapatunk külön dicséretet is kapott, annyira pontosan eltaláltuk, melyik a gagyi termék.

Hatan leültünk a fekete vászonfüggöny elé, mintha egy kisebb moziban lennénk, ahol nincs mit nézni. A tőlünk eltakart részen egy forgó falon váltogatták a termékeket, véletlenszerű sorrendben, hogy biztosan csak a hallottak alapján osztályozzuk a minőséget. Csak A, B, és C termékről tudtunk, sem a típust, sem a márkanevet nem árulták el nekünk, mert ezek az információk elég erősen befolyásolják az emberek véleményét. Sokan felpontozzák az ismert cégeket.

Sőt, a fülünk hajlamos hozzászokni a rossz hangszórókhoz.

Ez nagyjából olyan, mintha vennénk egy iszonyúan drága tévét, amin valamiért mindenkinek vörös a feje, de csak legyintenénk, hogy majd hozzászokunk. Senki sem tenne ilyet egy tévével.

Márkás zörejek

Egészen nyilvánvalóan ócska hangja volt az egyik vizsgált hangszórónak, akárhogyan is változtattak a termékek sorrendjén, mindig százból nagyjából harminc pontot kapott tőlünk. Pedig állítólag ez is egy igen komoly gyártó igen komoly és drága terméke volt. A másik két terméknél nehezebb volt kitalálni, hogy melyik jobb. Az egyiknél érezhetően besegített egy mélynyomóláda, ami alapvetően szimpatikus dolog a popszakmában, ám bizonyos daloknál inkább hátrány volt a túlzottan erős basszus, így egyfajta holtverseny alakult ki a két minőségi modell között.

A gyártók olyan vaktesztekkel igazolják, hogy amit a mérnökök kitaláltak, és amit a profi műszerekkel bemértek a laboratóriumban, az a leendő vevőknél is úgy lesz. Méréses teszteket is elvégeznek, ám azok nem életszerű körülmények közt zajlanak. Ez többek közt azért gond, mert a legtöbben csak egy középen elhelyezett mikrofonnal mérnek, miközben a Samsung azt mondja, lakberendezési vizsgálataira hivatkozva, hogy az emberek nem is a hangszóróval szemben ülnek, hanem általában 10 százalékkal odébb valamelyik irányban. Vagy esetleg a szobában mászkálnak összevissza, papírtányéron cipelt tojáskrémes szendviccsel és pezsgős pohárral a kezükben.

A hallgatás helyének azért van nagy jelentősége, mert a hangrendszerekben általában többféle hangsugárzó van, és van némi átfedés az általuk lefedett frekvenciatartományban. Emiatt a kibocsátott hangok közt interferencia lép fel, és a szobában bizonyos helyeken romlik a zenehallgatás élménye.

A magassugárzók általában a 1500-2000 Hz környékén lépnek működésbe, és a megszólaló hangoknak alig egyharmadát kezelik. A Samsung viszont a középsugárzó mellé egy speciális, szélesebb frekvenciatartományt lefedő magassugárzót rak, ami 700 Hz-en is jól szól, és az új rendszerben a hangok nagyjából fele-fele jut a magas- és a középsugárzóra.

Őrültségnek tűnhet a nagyobb átfedés, ám a Samsung mást is kitalált. Beletett a hangrendszerbe egy digitális jelfeldolgozó egységet (DSP), és a hangokat úgy torzítja, figyelembe véve a hangszóró felépítését és karakterisztikáját, hogy a végső kibocsátott analóg hanghullám olyan legyen, mint amit le akarunk játszani.

A két sugárzó pedig az átfedett alacsonyabb tartományban is együtt dolgozik,

emiatt lesz tiszta, mégis pumpálósabb a basszus.

Ezt mondta nekünk Dr. Pascal Brunet, aki kitalálta a Samsung a torzításmentes megoldását. Gyorsan felrajzolta nekünk egy táblára, hogyan változik meg a hang feldolgozása a korábbi hangrendszerekhez képest:

Mint látható, a hanghullám torzítását elvégző DSP rögtön a digitális hangot veszi kezelésbe, és utána adja tovább az adatokat a digitális-analóg átalakítónak (DAC), ahonnan az erősítőre és a hangszóróra kerül a jel. Ez a rendszer ki tudja küszöbölni a hangszóró elöregedéséből vagy a hőmérséklet változásából eredő változásokat is, mert a hangsugárzók valós időben visszajelzést küldenek az állapotukról a DSP-nek. Brunet a beszélgetésünk során szerényen csak azt hajtogatta, hogy mindez csak matek, ami persze igaz is,

de akkor is pont ettől lesz jobb a házibulin a zene.

Azt is elmondta Brunet, hogy a forrás minősége, hogy átlagos minőségű Spotify, mp3, esetleg veszteségmentes FLAC vagy Tidal szól, nem változtat a hangsugárzók összehangolásán. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy az új technika sem képes csodákra, ha eleve rossz minőségű, agyontömörített a tartalom, az olyan is marad.

A VL5 és VL3 hangszórók tehát a szélsőségesen egyszerű kinézetük ellenére tele vannak izgalmas csúcstechnikával. Azt a Samsung munkatársai sem gondolják, hogy ettől fognak ájultan összeesni az audiofilek, de a mainstream piacra érdekes ez a két termék. A két hangszóró wifin, bluetooth kapcsolaton vagy jackdugón fogadja a hangokat, és mobilról a Samsung SmartThings applikációval vezérelhetők. A hangszórók a bennük lévő hightechen kívül még abban különlegesek, hogy elsőként látható rajtuk együtt a Harmannal nemrég felvásárolt AKG és a Samsung márkanév.