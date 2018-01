Óriási változások jönnek a Facebookra

Mark Zuckerberg eget-földet megrengető változásokat jelentett be csütörtökön a Facebook háza táján. Újragondolták a hírfolyamokat, vagyis azt a felületet, amit ön is Facebookként ismer, és ami az elmúlt években kattintásvadász hírek, fizetett hirdetések és cuki kisállatos videók végtelen folyamává változott.

A következő hetekben azt fogja tapasztalni, hogy a falán egyre kevesebb lesz a figyelemvadász tartalom, és egyre többször jelennek meg az ismerősök és családtagok személyes bejegyzései, pont úgy, mint régen. De azokból sem minden.

Az új Facebookban az aktív tartalomra helyezik a hangsúlyt. Nagyobb teret kapnak például a vitaindítóra sikeredett kommentek, az olvasmányos bejegyzések, az élő kapcsolatot jelentő videók és minden olyan tartalom, ami körül beszélgetések, párbeszédek alakulnak ki. Háttérbe szorulnak azok a posztok, amiket mindenki csak belájkol, és továbbgörget.

A komment lesz az új lájk

és ez rövidtávon a Facebooknak is fájni fog. Zuckerberg szerint ezzel számolnak is, de hosszútávon terveznek, és a nap végén azt akarják, hogy a Facebookon eltöltött idő értékesebb legyen.

Mark Zuckerberg csütörtöki bejelentése után sorra jelennek meg nyilatkozatok a Facebook más vezetőitől, a New York Timesnak nyilatkozó Adam Mosseri (a Facebook vezető termékmenedzsere) például komoly visszaesésekkel és hatalmas hisztivel számol az üzleti világtól és a teljes világsajtótól. A Facebookot eddig is sok kritika érte, amiért folyamatosan változtatja a játékszabályokat, és kisebb-nagyobb ráncfelvarrásokkal befolyásolja, hogy kinek mit mutat meg az üzenőfalon, de ami most jön, arra nem volt példa az elmúlt években.

Drámaian csökkenhet azoknak az oldalaknak az elérése, akik eddig Coelho-idézetekkel hízlalt Facebook-oldalon keresztül tartották a kapcsolatot a közönségükkkel, és akár a végét is jelentheti rengeteg olyan vállalkozásnak (legyen az egy webshop, egy nagy médiacég vagy garázsból gründolt startup), akik kizárólag erre az elérésre építették fel az üzletüket.

Hosszú ideje tesztel már hasonló megoldásokat a Facebook, néhány országban például teljesen eltűntek, és külön oldalra kerültek a hírek az üzenőfalról. Erről most nincs szó, de a mostani megújulást a különböző variációk visszajelzései alapján alakították ki, és rengeteg kutatás előzte meg a lépést. Zuckerberg szerint az elemzéseik mind azt mutatták, hogy az emberek akkor hajlandók még több időt az oldalon tölteni, ha közben minőségi kapcsolatba bonyolódnak hasonlóan gondolkodó emberekkel. Erről a pozitív megerősítés-buborékról, és annak hatásairól mi is sokat írtunk itt az Indexen.

2018 nagy kérdése lesz, hogy ez az új felület hogyan hat majd a Facebook másik nagy rákfenéjére, az álhírek terjedésére. Az amerikai elnökválasztást követő orosz befolyásolási botrány óta forró téma a Facebook felelőssége a választások kimenetelében (és úgy általában a hülyeség terjedésében). A tavalyi év végén ez az ügy volt az, ami után Mark Zuckerberg is elkezdett komolyan kampányolni a változtatások fontossága mellett, elismerve a Facebook emberek százmillióinak mindennapjaira gyakorolt óriási hatását. Erről szólt az újévi fogadalma is: megjavítja a Facebookot. Ezek a most bejelentett változtatások ennek a hosszú folyamatnak első lépései.