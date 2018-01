A 2 gigabites net már magyar valóság

Tavaly év vége óta lehet a Magyar Telekomnál két gigabites otthoni internetes csomagot rendelni, és hazánkban most ez az egyik leggyorsabb netcsomag. Kipróbáltuk, hogy mit lehet kihozni belőle, de közben nem feledkeztünk meg arról sem, hogy máshol még mindig csak pár megabites a sebesség.

Futurisztikus ajánlattal állt elő a Telekom év végén, és valóban jól hangzik a 2 gigabites hozzáférés, de azért bőven vannak megkötések, nem tud bárki előfizetni rá. Eleve csak üvegszálas hálózaton lehet igénybe venni, és még azon sem mindenütt, a szolgáltatóval előre kellett egyeztetni, hogy minden körülmény adott legyen a bekötéshez. Felesleges előfizetni, ha úgysem jön át az ígért sebesség.

Esetünkben egy frissen bekötött optikai hozzáférés állt rendelkezésre a teszthez, vadiúj elosztóval, és hamar megtörtént a 2 Gbps jóváhagyása.

Önnél nincs 2 gigabit? Esetleg 2 megabit sincs? A tothbalazs@mail.index.hu címre írja meg nekünk, hogy mi a legjobb ajánlat, amit a szolgáltatójától kap!

Van azonban még egy trükkös pontja ennek a 2 Gbps-es hozzáférésnek, a Telekom ugyanis nem tud minden körülményt ellenőrizni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen számítógéppel, routerekkel, kábelekkel és telefonokkal csatlakozunk a hálózatra. Erre a szolgáltatónak nincs befolyása, legfeljebb javaslatokat tud tenni.

Ezt mondták a Telekom szakemberei:

A 2 Gbps sebességet csak többvezetékes LAN-csatlakozással lehet elérni, mert az optikai hálózati terminálon (az a kütyü, amibe bemegy az utcáról behúzott üvegszál) mindegyik Ethernet aljzat egy-egy Gbps-re képes.

A számítógépnek legalább Core i5 kategóriájú processzorral és 1Gbps hálózati csatlakozóval kell rendelkeznie, ennél gyengébb processzorral nem lehet kihasználni az 1Gbps sebességet, hiába tudná ezt a hálózati kártya.

Régebbi optikai terminálokon csak 100 Mbps körüli a wifi.

A mobileszköztől is nagyban függ, hogy milyen sebességet tud elérni wifin.

Mivel semmit sem akartunk a véletlenre bízni, kölcsönkértünk a teszthez néhány eszközt. Az üvegszálra rákötöttünk egy Xbox One X konzolt, egy Asus ROG laptopot, valamint egy csúcskategóriás Asus BRT-AC828 routert, amely két kábellel csatlakoztatva tényleg képes elérni 2 Gbps összesített sebességet.

A legnagyobb egy helyen mért sebesség 867 Mbps volt.

Ezt úgy sikerült elérni, hogy a Core i7-es laptopot közvetlenül az optikai terminál egyik szabad portjára kötöttük rá. Eközben a háttérben futott két letöltés, az egyikkel az Xbox One X töltötte le a Forza Motorsport 7 játékot, ez körülbelül 100 GB-nyi tartalom, és torrenten szedtünk le ezt-azt, csak a sebességmérés kedvéért. Mindez a laptop sebességét láthatóan egyáltalán nem befolyásolta, sőt, közben több mobillal is fent voltunk a wifin, néztünk filmeket, és állandó távkapcsolatban volt egy optikára kötött NAS-unk, amelyre kívülről csatlakozott egy másik helyen tartózkodó felhasználó.

A fenti rekordot, vagy akár csak hasonlót, kizárólag a Speedtest.net oldalon láttunk, egyik általunk futtatott alkalmazás sem ért el ilyen jó sebességet. Ennek az oka, hogy a küldő fél, a szerver is számít. Hiába volt szupergyors a netünk, az Xbox játék több mint két óra alatt töltődött le, és a torrentekkel sem tudtunk három számjegyű megabiteket elérni. Még nem láttunk olyan lakossági szolgáltatást, aminek önmagában szüksége lett volna gigabitekre, vagy akár csak pár száz megabitre.

Válaszidőben semmilyen javulást nem mértünk.

Az üvegszálas hozzáférés reakcióideje már akkor is elképesztően jó volt, amikor még csak az alapcsomag volt bekapcsolva, ezen a sebességnövelés semmit sem változtatott a méréseink szerint.

Úgy tűnhet, hogy problémás a 2 gigabites hozzáférés, de nincs itt semmi gond. A teszt eredménye alátámasztja azt, amit a Telekom is mond: a nagy sebesség elsősorban arra jó, hogy több eszköz tudjon egymással párhuzamosan gyorsan netezni. Példáikban általában azt emlegetik, hogy ma már sok családban összesen akár tucatnyi tévékészülék, laptop, konzol, tablet és mobil lehet, és az online videókhoz óriási sávszélesség kell.

A Netflix UHD/4K filmjei stabil 25 Mbps-t igényelnek.

Egy átlagos négytagú családnál ez még mindig csak 100 Mbps körüli terhelés lenne, és elég vad elképzelés abból kiindulni, hogy egy átlagos négytagú magyar családnak van 4 darab 4K tévékészüléke, és azon egy időben néznek műsorokat. Persze az is lehet, hogy csak mi vagyunk csórók, és sok ezer magyar háztartásban úgy pörgetik a biteket, mintha nem lenne holnap.

Az biztos, hogy a Telekom két gigabitje megalapozza a jövőt, amikor a 4K – vagy a későbbi 8K – tévéken kívül sok tucat szenzor és okos háztartási gép fog folyamatosan a neten lógni.

Vidékre pár megabit is jó lesz?

Miközben a Telekom a gigabitekkel játszik, mindenfelől arról kapunk visszajelzést, hogy sokan ma is csak 1-8 megabites sávszélességet kapnak. Ez tíz évvel ezelőtt sem volt rekord, az adsl 2006-ban érte el a tíz megabites letöltési sebességet. Hozzá kell tenni, hogy a lassú net miatt szinte mindegyik szolgáltatóra panaszkodnak, nem csak a Telekomra.

Ez meglepő, hiszen teli gázzal dübörög előre az állami Szupergyors Internet Program (SZIP), és ez alapján 2018 végére mindenhol legalább 30 megabites nethez kell hozzáférést biztosítani. Még sok idő van hátra az év végéig, de elkezdődött a választási kampányidőszak, így biztosan motiválva vannak az érintettek, hogy húzzanak bele. A csúfos netadós ügy után sokkal jobban mutatna, ha rekordidő alatt sikerülne mindenkinek elérhetővé tenni a jobb internetet, mint az, hogy pár tízezren fényévekkel jobb internetre fizethetnek elő, mint mások.

Kíváncsiak vagyunk, hogy olvasóinknál mi a helyzet a nettel, ezért azt kérjük,

írják meg nekünk, milyen a legjobb ajánlat, amire elő tudnának fizetni, és ez mennyibe kerülne.

A díjcsomagok és az árak egészen könnyen kideríthetők a szolgáltatók weboldalán, a boltjaikban, de általában telefonon is készségesen mesélnek a legjobb ajánlatukról. Ha a település, vagy a kerület/városrész nevét is megírják, lokalizálni is tudjuk a problémás helyeket, és könnyebb lesz feltenni a kérdést a szolgáltatók felé, hogy az adott helyen mikor lesz végre rendes netszolgáltatás.

