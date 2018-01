Titkos katonai bázisokat leplezett le egy fitneszapp

Rendkívül érzékeny adatokra, katonai bázisok és kémállomások helyére lehet következtetni a Strava nevű fitneszapp nyilvánosan elérhető helyadataiból – írja a Guardian.

A Strava lényegében ugyanazt kínálja, mint más népszerű fitneszappok: lehet vele követni a testmozgásunkat, az eredményeket pedig másokkal is megoszthatjuk. A cég még novemberben tett közzé egy térképes vizualizációt a felhasználó tevékenységéről begyűjtött adatokból, ezen több mint 3 billió lokációs adatpont látható, és lehet rajta böngészni a világ testmozgásos trendjeit.

Ezen a térképen szúrta most ki Nathan Ruser, az Institute for United Conflict Analysts nevű katonai elemzőszervezet munkatársa, hogy a térkép potenciálisan extrém érzékeny adatokat is bárki által láthatóvá tesz, mert az aktív katonai szolgálatot teljesítő Strava-felhasználók elhelyezkedése világosan megmutatja, hol töltik ezek a felhasználók a testedzésre fordított időt – vagyis hogy hol vannak a katonai bázisok, ahol szolgálatot teljesítenek.

A helyzet a közel-keleti bázisokra nézve a legveszélyesebb, nemcsak azért, mert maga a közel-keleti helyzet önmagában is elég veszélyes, hanem azért is, mert az arrafelé található konfliktusos zónákban elég nagy valószínűséggel csak a külföldi katonák engedhetik meg maguknak, hogy ilyen appokat használhassanak.

A térképre rárepülő biztonsági elemzők szerint például Afganisztán sötét foltjáról például sütnek a katonai bázisok fehér pontjai. Ráadásul nemcsak maga a bázis látható tisztán, de többé-kevésbé a belső felépítése is, amelyet az appot használó (és a helymegosztást bekapcsolva hagyó) katonák kocogási útvonalai körvonalaznak. De egy sor további, nem konfliktuszónában található bázis is hasonlóképp azonosítható, amelyeket a Google, az Apple és más cégek nyilvánosan elérhető műholdképeiről direkt lesz szoktak hagyni.